Conseguir productos de primera necesidad en medio del coronavirus se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los residentes de las ciudades más pobladas de Estados Unidos. El país norteamericano ya registra más de 36 mil muertes por el COVID-19.

La pandemia ha motivado a que distintos negocios cierren para evitar la aglomeración de las personas, sin embargo, los supermercados están autorizados para abrir sus puertas, sobre todo en el actual panorama cuando la mayoría de estados acata cuarentenas.

En Los Ángeles, por ejemplo, tiendas como Walmart o Whole Foods establecieron medidas de limpieza más estrictas en sus sedes y modificaron sus horarios de atención para así proteger a sus clientes y trabajadores.

¿Qué establecimientos siguen abiertos en Los Ángeles?

Las funciones esenciales del gobierno local y estatal seguirán abiertas, incluyendo las estaciones de policías y bomberos, y las oficinas que proveen programas y servicios gubernamentales.

Gasolineras

Farmacias

Supermercados

Mercados de agricultores

Bancos de alimentos

Tiendas de conveniencia

Restaurantes de comida para llevar

Bancos

Lavanderías

Supermercados que siguen atendiendo en Los Ángeles

Walmart

La tienda minorista cuenta con más de 4 mil establecimientos en todo Estados Unidos. En medio del coronavirus, sus representantes decidieron cambiar su el horario de atención al público y ya no hacerlo las 24 horas.

Su nuevo horario es de lunes a domingo de 7 a.m. a 8:30 p.m. Asimismo, todos los martes -hasta el 28 de abril- Walmart permitirá que sus clientes de 60 años a más puedan hacer sus compras una hora antes que la tienda abra: a las 6 a.m. Puedes revisar en su página web los locales que aún siguen funcionando.

Locales de Walmart en Los Ángeles:

Dirección: 1301 N Victory Pl, Burbank, CA 91502

Dirección: 19503 Normandie Ave, Torrance, CA 90501

Dirección: 8333 Van Nuys Blvd, Panorama City, CA 91402

Dirección: 2100 N Long Beach Blvd, Compton, CA 90221

Dirección: 6433 Fallbrook Ave, West Hills, CA 91307

Dirección: 1827 Walnut Grove Ave, Rosemead, CA 91770

Vallarta Supermarkets

La cadena de supermercados estadounidense también modificó sus horarios de atención por la pandemia. Su atención de lunes a domingo es de 8 a.m. a 8 p.m. Los adultos mayores tienen prioridad para que puedan hacer sus compras de 7 a.m. a 8 a.m.

Locales de Vallarta Supermarkets en Los Ángeles

Dirección: 3425 Whittier Blvd, Los Angeles, CA 90023

Dirección: 10859 Oxnard St, North Hollywood, CA 91606

Dirección: 13051 Victory Blvd, Valley Glen, CA 91606

Dirección: 16107 Victory Blvd, Van Nuys, CA 91406

Costco Wholesale

Fundada en 1985, esta cadena de supermercados estadounidense cuenta con 50 tiendas en California. La atención en sus locales es de 9 a.m. a 6:30 p.m. Además, todos los martes, miércoles y jueves los mayores de 60 años y personas con discapacidad podrán ingresar a sus sedes desde las 8 a.m.

Locales de Costco Wholesale en Los Ángeles

Dirección: 2901 Los Feliz Blvd, Los Angeles, CA 90039

Dirección: 13463 Washington Blvd, Marina Del Rey, CA 90292

Dirección: 3560 W Century Blvd, Inglewood, CA 90303

Dirección: 1051 W Burbank Blvd, Burbank, CA 91506

Whole Foods Market

Aquí se pueden encontrar alimentos naturales y orgánicos. El horario de atención varía en sus distintos locales en Los Ángeles, algunos abren sus puertas desde las 8 a.m., mientras que otros a las 8:30 a.m. y 9 a.m. En cuanto al cierre, algunos han establecido las 7 p.m. , 8 p.m. y 9 p.m. Puedes verificar el local más cercano de Whole Foods Market en el siguiente enlace.

Otra de las medidas importantes de esta cadena es atender a los clientes de más de 60 años de edad una hora antes de que la tienda abra al público en general.

Locales de Whole Foods Market en Los Ángeles

Dirección: 11666 National Blvd, Los Angeles, CA 90064

Dirección: 11737 San Vicente Blvd, Los Angeles, CA 90049

Dirección: 788 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90017, Estados Unidos

Dirección: 6350 W 3rd St, Los Angeles, CA 90036

Dirección: 2520 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90039

Dirección: 12746 W Jefferson Blvd, Playa Vista, CA 90094

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

__________________________

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Los Ángeles: Hollywood, Universal y la ciudad vacía

Coronavirus en Los Ángeles: Hollywood, Universal y la ciudad vacía [03/04/2020]

TE PUEDE INTERESAR