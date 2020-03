Las cifras que registra la pandemia del coronavirus siguen en aumento. En el mundo se han diagnosticado a más de 300.000 personas infectadas, de las que han muerto 17.000, mientras 101.000 se curaron. En Europa, el continente más golpeado por el virus,los casos positivos ascienden a 201.000 y los decesos a 10.000. Del grupo de contagiados, 14.000 le han ganado la batalla al covid-19. Aunque, estadísticamente hablando, lo peor está por venir.

El mismo jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que la pandemia “se está acelerando” y para respaldar su comentario brindó los alarmantes números con los que se expande.

“Tomó 67 días desde el primer caso reportado para llegar a los primeros 100.000 casos, 11 días para los segundos 100.000 casos y solo cuatro días para los terceros 100.000 casos”, comentó el político etíope, acotando que el covid-19 es el nuevo “enemigo de la humanidad”.

En este contexto de crisis mundial, varios países le han declarado la guerra a la expansión del covid-19. Las medidas tomadas por los gobiernos se basan en tres puntos: cerrar las fronteras, prohibir vuelos internacionales y declarar estado de cuarentena en sus territorios. Los países asiáticos empezaron con las medidas, seguido por Europa y posteriormente el resto del planeta.

Brasil, Perú y Argentina, países que ya registran sus primeras víctimas por covid-19, son algunos de los estados de América Latina que han cerrado sus fronteras desde, aproximadamente, quincena de marzo; pero, México, declarado recientemente en la fase 2 del coronavirus, aún no dicta esta medida.

¿POR QUÉ NO SE DECLARA CUARENTENA EN MÉXICO?

El martes 24 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comunicó que México ingresó a la fase 2 del coronavirus. “Vamos a presentarles lo que significa está nueva etapa para enfrentar el coronavirus. Además del plan de atención médica, va actuar la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa, con el Plan Marina, y con el plan DN III”, indicó la autoridad máxima del país azteca.

AMLO también recalcó que la fase 2 del coronavirus en México dispone que se tenga “extremo cuidado con los adultos mayores” y a “suspender temporalmente eventos y reuniones”, también las “actividades laborales que requieran movilización de personas”.

“Voy a firmar un decreto para que en el sector público como privado, se les otorgue permiso a los adultos mayores, permisos para que puedan estar en su casa con goce de sueldo y todas las prestaciones", explicó Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Pero los desafortunados comentarios vertidos por AMLO; antes de que el coronavirus ingrese a su fase 2 en México, lo persiguen. Con la campaña de “SUSANA DISTANCIA”, un juego de palabras que busca explicar que el “distanciamiento social” ayuda a combatir el virus, el gobernante azteca declaró previamente que “había que repartir abrazos y besos” y que las “estampitas funcionan como escudo protector”.

El principal motivo por el que México aún no entra en cuarentena, se debe a que para la fase que están, aún no corresponde esta medida. Si bien en la fase 2 se cierran bares, restaurantes, eventos masivos y se implementa el trabajo a distancia, todavía no se restringe la movilización.

¿QUÉ HA HECHO BIEN EL GOBIERNO DE AMLO SEGÚN LA OMS?

Sin duda, la declaración de la fase 2 en México es un avance importante en la batalla contra el coronavirus. Luego que no se pudiera diagnosticar cómo se contagiaron algunas personas en el país azteca, ya no es sustentable la teoría que indica que todos los infectados llegan del extranjero. A partir de este martes 24 de marzo, el contagio en el país que dirige AMLO puede ser local.

Para Cristian Morales Fuhrimann, responsable de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “México fue el primero en poner a punto una prueba de detección para el coronavirus y eso es premisa básica para disminuir la velocidad de dispersión de la pandemia. Esos esfuerzos nos hacen pensar que siguen haciendo bien las cosas”, explicó para el diario El País.

Ciudad de México, capital del país y con más de 20 millones de habitantes, será la zona más afectada por el coronavirus covid-19, según estimaciones de la OMS; pero, a diferencia de otras grandes metrópolis: Madrid o Roma, el virus no se ha expandido a la misma velocidad. Mientras en las ciudad europeas la curva de ascenso diaria era calamitosa, en México los números no se han movido a la misma velocidad.

¿CUÁLES SON LOS NÚMEROS QUE REGISTRA MÉXICO ANTE EL CORONAVIRUS?

Si bien es cierto que hasta el momento América Latina ha sido una de las regiones menos afectadas por el covid-19, esto se debe a las medidas rápidas que se tomaron y a la experiencia aprendida de países como Italia y España -donde los muertos se cuentan por miles y los infectados llegan a números de seis cifras-.Aún así se espera que los números crezcan en naciones como Brasil y México.

El primer caso de coronavirus en América Latina se reportó en Brasil el miércoles 26 de febrero y la primera muerte sucedió en Argentina el sábado 7 de marzo. En este marco, México hasta el momento presenta 367 contagiados, 4 muertos y 1 curado. Además ha presentado contagios locales en Ciudad de México, donde ascienden a 60 infectados.

El Gobierno también brindó más números sobre los contagiados por covid-19. Hasta la fecha en México se registran 826 casos sospechosos y se han descartado a 1,865 personas. Del total de 367 contagiados, 63 % son varones y 37 %, mujeres. El 89 % del total son ambulatorios y el 11 % están hospitalizados.

¿CUÁNTO DURA EL PERÍODO DE INCUBACIÓN DE LA COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los 5 días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿CUÁNTO TIEMPO SOBREVIVE EL CORONAVIRUS EN UNA SUPERFICIE?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

