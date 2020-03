Coronavirus Perú: ¿qué pasará con los fondos en las AFP tras emergencia por el covid-19?

El coronavirus no solo está dejando a su paso miles de muertes y gran cantidad de infectados en todo el mundo, sino también está causando estragos en la economía. Algo que ya había anunciado el pasado 19 de febrero, la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien señaló que el covid-19 amenazaba la frágil recuperación de la economía global.

Y así fue. En nuestro país, de acuerdo con la información proporcionada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), a excepción del fondo 0, los fondos de AFP 1, 2 y 3 reportaron pérdidas superiores que llegaron hasta 13.4%, pese a que semanas anteriores, todos sin excepción, habían anunciado ganancias durante el año.

A raíz de esta situación, un gran número de usuarios en redes sociales dio a conocer la disminución en sus fondos, generándoles preocupación. Pero esto al parecer, recién estaba empezando, según el profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico Enrique Castellanos, las pérdidas de los ahorros previsionales podrían ser mayores, por lo que prevé que el valor podría llegar a caer en 20%, si se actualizan las valorizaciones de algunos activos en los que están invertidos los fondos.

Aunque el panorama no sería el más alentador, tomando en cuenta que el coronavirus se ha extendido en casi todo el planeta, los afiliados buscan respuestas lo más antes posible para saber qué pasará exactamente con sus fondos ante esta pandemia. Mientras tanto, dan a conocer su malestar en sus cuentas personales de Facebook o Twiiter.

Según AFP Habitat, pese a las pérdidas en el año y el nerviosismo de las personas al ver su fondo de pensiones disminuir a diario, lo recomendable es no cambiarse de fondo (Foto: Andina)

¿QUÉ SUCEDERÁ CON LOS FONDOS EN LAS AFP?

A causa de este escenario provocado por la pandemia, la ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, invocó a la tranquilidad los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP). “El gran mensaje es a la calma porque nos vamos a recuperar. Estos fondos van a recuperar su rentabilidad”.

Explicó que luego de la crisis, los mercados rebotarán y los fondos previsionales rescatarán todo lo que han perdido.

CAMBIARSE DE FONDO EN LA AFP: ¿ES BUENO O MALO?

Pero ¿qué pasa si un trabajador decide cambiarse de fondo en su AFP? La titular del MEF aseveró que lo único que conseguirá es quedarse con las pérdidas.

“Este es un mal momento para tomar decisiones de cambio de fondo porque estás caídas se van a revertir y si se cambian de fondo la pérdida se hace real. Entonces nuestra recomendación es que no haya cambios por el momento”, aseveró.

Para llevar a la calma a los afiliados, les recordó que desde que fue creado el SPP, este ha pasado por varios ciclos de fuerte caída de rentabilidad y siempre se han recuperado. “Estos fondos son inversiones de largo plazo, no debemos olvidar eso. Hemos visto episodios pasados en donde la rentabilidad ha caído encima de 30% pero una vez que pasan estas crisis, que son temporales, la rentabilidad se recupera”.

La titular del MEF invoca a la calma a afiliados AFP: fondos van a recuperar su rentabilidad (Foto: Presidencia)

¿JUBILACIÓN EN RIESGO?

Alva también hizo un llamado a la tranquilidad de quienes están próximos a jubilarse, ya que su fondo, por normativa, está en bajo riesgo.

“Conforme las personas se acercan a los 60 o 64 años su dinero acumulado se ponen en fondos que no cambia la rentabilidad. En ese sentido, quiero decirles a las personas próximas a jubilarse que tengan mucha calma pues su fondo no está perdiendo”, puntualizó.

¿DEBEMOS PREOCUPARNOS?

Carlos Adrianzén, decano de la facultad de Economía de la UPC, señaló a Gestión que debido a que los fondos de las AFP son intangibles, mientras no se retire el dinero, en la práctica, la pérdida no existe.

“En una crisis de esta proporción, la rentabilidad de toda clase de negocios, locales y globales, caen. Pero, así como caen, en la medida que las cosas se normalicen, pueden recuperarse y seguir teniendo una tendencia alcista”, apuntó.

Por su parte, Enrique Castellanos, docente de Economía de la UP, hizo una analogía: “Es como si bajara temporalmente el precio del metro cuadrado y tu departamento que valía 100, hoy vale 75. Mientras no vendas el inmueble, no has perdido nada”.

Por tal motivo, consideró que “no tiene sentido” revisar el fondo y preocuparse por el mismo, porque es una inversión a largo plazo.

El SPP maneja cuatro fondos; Fondo 0, Fondo 1, Fondo 2 y Fondo 3 (Foto: Andina)

CISNE NEGRO

Klaus Kaempfe, director regional de Portafolio Solutions de Credicorp Capital, manifestó a Día1 que el impacto del coronavirus sobre la actividad económica y los mercados de valores se puede describir como lo que se llama en economía un ‘cisne negro’, por ser un suceso que ocurrió por sorpresa y que nadie había previsto.

¿QUÉ SON LOS FONDOS DE PENSIONES?

Los fondos de pensiones son cinco alternativas de inversión creadas para incrementar el valor esperado de las pensiones. Se han denominado alfabéticamente - A, B, C, D, E - y se diferencian unas de otras por el nivel de riesgo y rentabilidad que les dan a sus afiliados.

El dinero que aportan los trabajadores a las AFP es utilizado por estas compañías como fondo de inversión. Estos ingresos son destinados a un portafolio de activos alrededor del mundo, del cual se obtiene una rentabilidad dependiendo del tipo de fondo al que se haya adscrito.

