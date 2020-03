En esta crisis sanitaria recibimos a diario mucha información sobre la pandemia del coronavirus pero hay que diferenciar entre los mitos y las realidades de la enfermedad que abundan por las redes sociales. Aquí aclaramos una de ellas: ¿es verdad que comer ajo te ayudará a prevenir el COVID-19 ?

Iniciamos con el mito de que el COVID-19 se propaga por la picadura de un mosquito. Incorrecto. La Organización Mundial de la Salud ha explicado que es un virus respiratorio que se propaga por el contacto con un enfermo. También se dice que las mascotas pueden propagarlo. No por ahora. No hay prueba aún.

De pronto ya no compra nada por Internet por el miedo a que el paquete venga de China , tranquilo. De acuerdo a los expertos, no hay evidencia de contagios a través del correo. Hay que aclarar que hay un riesgo menor en otros objetos como monedas, billetes o tarjetas de crédito en el caso de que alguna persona enferma tosa o estornude encima de ellos. Por es razón hay que lavarse las mano y no tocarse la cara.

Tal vez alguien le dijeron que comer ajo ayudará a prevenir el contagio de coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este alimento sí tiene propiedades antimicrobianas, pero no protege contra el COVID-19. Sin lugar a dudas, la mejor prevención para combatir el virus es informarse correctamente.

