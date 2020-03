Mientras más se propaga el nuevo coronavirus en Estados Unidos , más dudas surgen sobre cómo se puede combatir o evitar. Una de las preguntas que más se ha repetido entre la gente ha sido: “¿Sirve bañarse con vinagre para evitar el COVID-19 ?”. Un experto ha absuelto esta interrogante.

Otro de los mitos es que el coronavirus se propaga por la picadura de un mosquito. Incorrecto. La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) ha explicado que es un virus respiratorio que se propaga por el contacto con un enfermo. También se dice que las mascotas pueden propagarlo. No por ahora. No hay pruebas aún.

De pronto ya no compra por Internet por el miedo a que el paquete venga de China . Según los expertos, no hay evidencia de contagios a través del correo. Hay que aclarar que hay un riesgo menor en otros objetos como monedas o billetes en el caso de que alguna persona enferma tosa o estornude encima de ellos. Por esa razón hay que lavarse las mano y no tocarse la cara.

Tal vez escucho que bañarse con vinagre ayudará a prevenir el contagio del nuevo coronavirus. Según los expertos, bañarse con este producto NO protege contra el COVID-19 . “Hay muchas personas que están preguntando sobre remedios caseros en cuanto a protegerse para el coronavirus, como por ejemplo: el bañarse con vinagre. Usted debe saber que eso no es una manera de prevenir el coronavirus, ni tampoco es una manera de disminuir los síntomas”, explica el Dr. Juan Rivera a Univision.

CUALES SON LOS SÍNTOMAS DE CORONAVIRUS

El covid-19 se caracteriza por síntomas leves, como, secreciones nasales, dolor de garganta, tos y fiebre. La enfermedad puede ser más grave en algunas personas y provocar neumonía o dificultades respiratorias.

Más raramente puede ser mortal. Las personas de edad avanzada y las personas con otras afecciones médicas (como asma, diabetes o cardiopatías) pueden ser más vulnerables y enfermar de gravedad.

Los signos y síntomas:

Secreciones nasales

Dolor de garganta

Tos

Fiebre

Dificultad para respirar (en casos graves)

Nueva York está en confinamiento desde el domingo para frenar el coronavirus. (REUTERS/Carlo Allegri).

¿CUÁNTO DURA EL PERÍODO DE INCUBACIÓN DE LA COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los 5 días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿CUÁNTO TIEMPO SOBREVIVE EL CORONAVIRUS EN UNA SUPERFICIE?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

Coronavirus: EE.UU. inicia pruebas en seres humanos para una vacuna frente al COVID-19 (16/03/20)

¿CUÁNTO CUESTA EL TRATAMIENTO EN ESTADOS UNIDOS?

Un informe del Miami Herald, que ha circulado ampliamente por las redes sociales, reveló que un residente de Miami, Osmel Martínez Azcue, se registró en el Jackson Memorial Hospital de Miami para evaluarse unos síntomas similares a los de la gripe tras llegar a los Estados Unidos después de un viaje de trabajo a China.

A Azcue le preocupaba que sus síntomas pudieran deberse a la exposición al nuevo coronavirus, que se propaga rápidamente en China y otros lugares. Es por ello que el residente solicitó hacerse la prueba de la gripe antes de realizarse una tomografía computarizada para detectar coronavirus porque tiene un plan de seguro limitado.

Los resultados arrojaron que Azcue tenía gripe y que no había peligro. Sin embargo, ahora tiene una factura médica por un valor de US$ 3.270, para ser exactos. Los funcionarios del hospital explicaron que Azcue solo necesitaría pagar US$ 1.400 de la factura, pero este replicó que ahora debe proporcionarle a su aseguradora tres años de registros médicos que prueben que la gripe no se relaciona con una afección preexistente. Este caso refleja los altos costos para tratar esta enfermedad.

Si bien la cuenta de US$ 3.200 es el resultado de un caso y no necesariamente se puede aplicar a todos en todo el país, compararlo con el estado financiero de los estadounidenses comunes pinta una imagen terrible.

Mientras el país norteamericano lucha por frenar el avance del coronavirus en el territorio, esta pandemia ya ha provocado al menos 20.550 muertos en el mundo (Foto: AFP)

¿CÓMO PROTEGERTE DEL CORONAVIRUS?

Para protegernos del coronavirus, la OMS dio una serie de recomendaciones entre las que destacan: el lavado de manos, cubrirse la nariz cuando estornudan, cocinar bien la carne y huevos, y evitar el contacto cercano con animales silvestres o de granja.

Evitar contacto cercano con personas que padecen de infecciones respiratorias agudas.

Lavarse las manos con frecuencia, especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno. Esto debe realizarse con agua y jabón.

Asimismo, utilizar un buen desinfectante para las manos en base a alcohol.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

Limpiar y desinfectar las superficies y objetos que se toquen con frecuencia.

Quienes presenten infecciones respiratorias agudas deben mantener la distancia con el resto de la gente, cubrirse la boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o ropa.

Cocinar bien la carne y los huevos para evitar el contacto a través de los alimentos.

Se recomienda también, evitar el contacto sin protección con animales de granja o salvajes.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo se propaga el coronavirus cuando tosemo o estornudamos?

Coronavirus: ¿Cómo se propaga el aire cuando tosemos o estornudamos?

TE PUEDE INTERESAR