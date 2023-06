Costa Rica vs. El Salvador por la Copa Oro Costa Rica vs. El Salvador por la Copa Oro (Video: @LaSelecta_SLV).

Un partido que puede determinar un punto de quiebre en las aspiraciones de ambos en la Copa Oro. Costa Rica vs El Salvador en vivo se enfrentan este viernes 30 de junio (5:30 p.m. ET/ 2:30 p.m. PT) en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey por la segunda fecha del grupo C de la Copa Oro. Si te encuentras en alguna ciudad de Estados Unidos, entonces puedes seguir la cobertura de este compromiso a través de fuboTV en todas sus plataformas.

Después de un debut con el pie izquierdo tras perder 1-2 con Panamá, Costa Rica se salvó de un resultado peor y logró encajar el gol del honor en el último minuto de su enfrentamiento, pero complicó aún más la continuidad del seleccionador colombiano Luis Fernando Suárez, quien llegó a la Copa Oro envuelto en las críticas de la prensa y la afición por el pobre nivel que han mostrado los Ticos durante sus dos años de gestión.

Al otro lado tenemos a El Salvador, que no supo aprovechar su condición de favorito y cayó sorpresivamente ante Martinica por 1-2. Los caribeños aprovecharon dos errores de la ‘Selecta’ en los primeros 16 minutos del partido para tomar la ventaja, que lograron mantener a pesar de jugar casi todo el segundo tiempo con uno menos tras la expulsión de Jonathan Rivierez en el minuto 48.

¿Cuándo, cómo y dónde ver Guatemala vs El Salvador?

Guatemala vs El Salvador Copa Oro 2023 1. ¿Cuándo juegan? Viernes 30 de junio de 2023 2. ¿Dónde es el partido? Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey (Estados Unidos) 3. ¿A qué hora juegan? 3:30 p.m de Ciudad de Guatemala y San Salvador 4. ¿En qué canal transmiten? ESPN Norte, ViX Plus, Star+, ESPN Caribbean y ESPN Play Caribbean 5. ¿En qué canal transmiten? Sigue la cobertura por Mag

¿Qué canal transmite el partido de hoy, Costa Rica vs El Salvador?

Costa Rica y El Salvador se enfrentarán el viernes 30 de junio, a las 17:30 horas de Norteamérica (15:30 horas en suelo costarricense y salvadoreño), en el Red Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey (Estados Unidos). Dicho cotejo será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de los siguientes canales de TV y streaming.

Costa Rica: ESPN Norte y Star+

ESPN Norte y Star+ Panamá: ESPN Norte y Star+

ESPN Norte y Star+ El Salvador: ESPN Norte y Star+

ESPN Norte y Star+ Guatemala: ESPN Norte y Star+

ESPN Norte y Star+ Honduras: ESPN Norte y Star+

ESPN Norte y Star+ Nicaragua: ESPN Norte y Star+

ESPN Norte y Star+ México: ViX

ViX Estados Unidos: Foxsports.com, UniMás, TUDN App, Univision NOW, TUDN.com, FOX Sports App, Fox Sports 1, TUDN USA

¿A qué hora juegan Costa Rica vs El Salvador en XX?

Lista de horarios por país para seguir el partido entre Costa Rica vs El Salvador por la xx fecha del grupo C de la Copa Oro 2023.

México: 18:30 horas

Panamá: 18:30 horas

Costa Rica: 18:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

¿Cómo formarán Costa Rica y El Salvador para el partido de hoy?