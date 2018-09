Cómo crear una habitación Zen para fomentar el descanso y relajación cada noche

Si últimamente te cuesta mucho dormir bien y descansar profundamente por más que estés muy cansado por el arduo día de trabajo, estudios o hijos, puede que el cuarto no esté jugando a tu favor para lograrlo pues al posible desorden o sobrecargo de artículos, se le suma la decoración. Si este es tu caso, una gran idea es que lo conviertas en una habitación Zen que te ayude a relajarte.

El estilo Zen propone una vuelta al equilibrio, buscando reflejar la armonía, el orden y la relajación en todo el espacio. En la filosofía oriental tu dormitorio es el lugar perfecto para el descanso y relax cotidiano, algo vital para mantener nuestro cerebro y energía en las mejores condiciones.

En esta nota te contamos lo que debes tener en cuenta para asegurar que duermas bien cada noche siguiendo esta tendencia estética.

1. Es importante realzar la claridad de la habitación usando tonos claros, evitar recargar el espacio, usar muebles de madera o fibra y las paredes pintadas en la gama de crudos y ocres. Buenos son el blanco, gris, tonos de beige o rosa.



2. La iluminación debe ser agradable y tenue, logrando diferentes puntos en donde sea indirecta.



3. Para tu cama puedes optar por edredones y sábanas en tonos claros y telas como el algodón. Para un sueño reponedor puedes rosearles alguna fragancia relajante especial antes de dormir.



4. Si vas a decorar las paredes, es bueno que elijas pocos elementos o ninguno para que así el espacio esté despejado. Si pones algún cuadro que este sea de manera simétrica.



5. En una habitación de estilo Zen no puede faltar una fuente de agua en algún extremo de la misma.



6. Evita obstruir la circulación con muebles u objetos innecesarios, tonos oscuros para paredes o muchos ornamentos.



7. Usa fragancias que inviten a la relajación. Puede ser lino, vainilla o aceites esenciales para mejorar la habitación. Estas no solo pueden resultar calmantes cuando es hora de dormir, sino también un estímulo a la hora de despertar.



8. Ilumina tu cuarto con velas aromáticas y crea un ambiente perfecto para que también medites y respires correctamente. Los especialistas de Bath and Body recomiendan encender una de la colección Aromatherapy, poner alguna playlist estimulante y practicar un ejercicio de respiración. Uno sencillo consiste en inhalar por la nariz y exhalar por la boca de manera pausada y concentrada, esta práctica acompañada del aroma de aceites esenciales que posee la vela, ayudarán a calmar tus pensamientos y lograr que te desconectes del exterior.



9. Puedes poner plantas pues tienen un efecto calmante a través de sus relajantes colores verdes y la liberación de oxígeno.



10. Si dentro de tu habitación cuentas con baño, este también debe ser una fuente de relajación antes de dormir pues una buena ducha nos cae bien a todos. Solo necesitas rociar unas gotas de un gel de baño con aceites esenciales en el piso de la ducha y poner el agua muy caliente para que se mezcle con el vapor del agua. Esto producirá un efecto sedante que va a cuidar y relajar tus músculos. Ideal para un sueño reparador.