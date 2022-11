Si no solicité el Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit) en los plazos dados por el gobierno estadounidense, ¿pierdo el desembolso? Es la pregunta que se hacen muchas personas que han declarado sus tributos de manera extemporánea o que aún no se han inscrito. A continuación, te indicamos qué debes hacer y cuáles son las consecuencias.

El Servicio de Rentas Internas (IRS) es la agencia encargada de desembolsar el Crédito Tributario por Hijos o dependiente. Este beneficio permite a los padres, custodios o guardianes de ciudadanos americanos menores de edad reclamar el crédito tributario. Conoce qué pasa si el pedido no hizo en las fechas fijadas.

¿QUÉ ES EL CRÉDITO TRIBUTARIO PARA HIJOS?

De acuerdo con la página de la Casa Blanca, el Plan de Rescate Económico proporciona el Crédito Tributario por Hijos más grande de la historia y un alivio para la mayoría de las familias trabajadoras, que recibirán de manera automática pagos mensuales de US$250 o US$300 por niño sin tener que tomar ninguna medida.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, habla sobre los pagos de alivio del Crédito Tributario por Hijos que forman parte del Plan de Rescate Estadounidense (Foto: Saul Loeb / AFP)

¿CUÁNTO ME DEBEN DAR POR HIJO?

Si tienes hijos de 17 años o menores, declaraste tus impuestos y ganas menos de US$75,000 como contribuyente soltero, US$112,500 como jefe de familia o US$150,000 para parejas casadas, deberías recibir el Crédito Tributario por Hijos. El monto anual será:

US$3,600 por cada hijo de 5 años o menos.

por cada hijo de 5 años o menos. US$3,000 por cada hijo de 6 a 17 años.

¿QUÉ PASA SI SOLICITO EL CRÉDITO TRIBUTARIO PARA HIJOS DESPUÉS DEL 15 DE NOVIEMBRE?

De todas maneras, recibirás los beneficios completos del Crédito Tributario por Hijos. Si no te inscribiste a tiempo para los pagos mensuales, se hará el abono en su totalidad cuando presentes tu declaración de impuestos en 2022, indica la página de la Casa Blanca.

En el caso que no hayas presentado a tiempo tu declaración de impuestos de 2021 ante el Servicio de Rentas Internas (la prórroga venció el 15 de octubre), se te retendrá el crédito establecido. Sin embargo, si eres elegible puedes reclamarlo. Lo que debes tener en cuenta es que, al declarar tus tributos de manera extemporánea, se te impondrán multas.

En cuanto al plazo que venció el 17 de noviembre, este estaba dirigido a las personas que no presentan declaración de impuestos debido a sus ingresos. Si no te inscribiste para los pagos mensuales por adelantado antes de la fecha límite, aún puedes reclamar el crédito completo de hasta $3600 por niño cuando sea la declaración tributaria 2022.

¿CUÁLES SON LAS SANCIONES DE INCUMPLIR CON LA FECHA LÍMITE DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS?

El Servicio de Rentas Internas (IRS) si bien no penaliza por no presentar una declaración, sí lo hace por no pagar los impuestos. En este caso se aplican intereses y multas si no pagas la cantidad de impuestos esperada a tiempo, explica el medio T47 Nueva York. A continuación, más detalles.

Las multas por pago atrasado comienzan en 0.5% por mes con un máximo de 25% del monto adeudado.

Si no solicitas una extensión, la multa sube al 5% por mes con la misma multa máxima del 25%.

Se adeudarán intereses sobre el saldo pendiente. El IRS determina la tasa de interés utilizando la tasa federal a corto plazo más el 3%. En 2021, la tasa fue de alrededor del 5%.

Este 2022 hubo una prórroga gratuita hasta el 15 de octubre, que daba más tiempo para presentar la declaración. La fecha establecida, de manera inicial, era el 18 de abril.

No habrá penalización si no adeudas impuestos; el IRS simplemente conserva tu reembolso por más tiempo.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA EL CRÉDITO TRIBUTARIO PARA HIJOS?

Estos son los requisitos para ser elegible para este programa de beneficios: