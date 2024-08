Si eres de los que constantemente se lleva las manos a los ojos y no puede dejar de rascarse o frotarse, ¿pensaste alguna vez en que puedes dañar tu retina y córnea? Ya sea porque se siente una fuerte picazón en la zona, entró una basurita u otros problemas, es habitual que muchos lo hagan de forma consciente o inconsciente, sin imaginar que esto puede traer problemas graves a futuro. Hoy te explico cuál es la manera correcta de hacerlo siguiendo los consejos de Mariana Luzardo, una popular oftalmóloga de Venezuela quien brindó este gran truco a sus seguidores. Además, te recomiendo: La fruta repleta de vitamina C que ayuda a combatir infecciones y Lo que pasa en tu cuerpo cuando comes naranja en el desayuno.

Todos sabemos que es muy incómodo sentir que los ojos nos arden, pican o ingresó una partícula extraña, pero entre las soluciones rápidas que se pueden encontrar no deberíamos considerar el frotarnos con vehemencia y es que al no medir con qué fuerza lo estamos haciendo, podemos causar alguna infección o riesgo en la salud ocular que afecte nuestro campo visual.

¿Qué consecuencias tiene rascarse los ojos?

Lo más peligroso es causar una deformidad de la córnea porque se contribuye al desarrollo de los síntomas del queratocono, donde esta parte del ojo se adelgaza. Esto deriva en que la visión disminuya significativamente y se necesite una cirugía ocular.

Eso no es todo, pues también nos exponemos a infecciones como conjuntivitis u orzuelos si no nos lavamos bien las manos antes de frotarnos.

Además, se pueden producir lesiones que rayen o dañen la córnea o una alergia alrededor de los ojos y también generar una mirada cansada y oscurecimiento en la zona, con ojos rojos y agotamiento visual.

¿Cuál es la manera correcta de rascarse los ojos?

Mariana Luzardo explica que cuando uno se frota vigorosamente los ojos y se realiza con frecuencia, puede ocasionar enfermedades como el astigmatismo y el queratocono o también una deformación en la córnea, además de traer bacterias a la zona que pueden deformar el párpado y que se desprenda la retina.

Si lo que quieres es evitar daños a futuro, entonces puedes seguir la técnica de la oftalmóloga cuando no puedas evitar frotarte porque ya te genera mucha incomodidad. La clave está en no frotar el globo ocular directamente, sino hacer una suave presión o frotar levemente el lagrimal, es decir, la esquina interna del ojo.

Así reducirás el contacto directo con la superficie del ojo. Ahora, si la picazón es constante, lo mejor es acudir a un especialista para determinar las causas del problema.

