En muchas ocasiones cuestionamos lo que nos pasa, si salieron bien o no las cosas, si merecemos o no lo que nos pasó, si alguien nos quiere o somos valiosos. Muchas personas tienen la posibilidad de darle vuelta al problema y encontrar una solución, mientras que otros toman radicales decisiones y piensan que lo mejor es no continuar en este mundo. Aunque no podemos predecir un intento de suicidio con certeza, siempre resulta útil comprender qué puede poner en riesgo a una persona, así como las señales de alerta para detectar si alguien cercano piensa acabar con su vida. Hoy te lo explico de la mano de la mano de una experta en el marco del Día Internacional para la Prevención del Suicidio que se celebra cada 10 de setiembre. Además, te recomiendo: La vitamina que te ayudará a recuperar energía si estás cansado todos los días y El inesperado beneficio de tomar café o té a diario.

“Hablar abiertamente sobre los pensamientos suicidas no empuja a una persona a cometer suicidio; de hecho, ofrecer la oportunidad de expresar estos sentimientos puede reducir el riesgo de que actúe impulsivamente. Reconocer las señales de alerta del suicidio no es solo una habilidad, es un acto de compasión que puede salvar vidas, preservar familias y fortalecer comunidades enteras”, afirma la Dra. Maria Elena Escuza, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Norbert Wiener.

El suicidio no distingue edades, géneros, razas ni etnias y un potencial caso de suicidio se puede prevenir si se identifica a tiempo a la persona en riesgo, con la información y ayuda adecuada.

Aprende a detectar las señales de alerta ante un posible suicidio

Se expresan con desesperanza y culpa: Las personas que están pensando en suicidarse, a menudo, se sienten desesperadas y culpables. Pueden expresar estos sentimientos con frases como “preferiría estar muerto”, “no encuentro sentido a seguir viviendo” o hablando directamente del suicidio y de planes para acabar con su vida. Se aíslan o alejan: El aislamiento es un signo común de depresión y otros problemas de salud mental que pueden aumentar el riesgo de suicidio. Cuando las personas se aíslan, se sienten solas y desconectadas de los demás, lo que puede empeorar su estado de ánimo y aumentar el riesgo de cometer un acto suicida. Alteran hábitos de alimentación y rutinas de sueño o descanso: La persona en riesgo puede experimentar insomnio o dormir en exceso, así como mostrar cambios significativos en el apetito que pueden resultar en una pérdida o aumento de peso notorio. Estos cambios son a menudo un reflejo del estado emocional interno. Pierden el interés por actividades académicas, de distracción o los deportes: La pérdida de interés por las actividades que antes se disfrutaban es un signo común de depresión. Las personas que están contemplando el suicidio, generalmente, han perdido el interés por las actividades que antes les daban placer. Aumentan en el consumo de ciertas sustancias: Un incremento en el consumo de alcohol, cigarrillos o la ingesta de droga puede ser un intento de la persona de lidiar con su dolor emocional. Se preparan para un final y comienzan a despedirse: Si una persona comienza a poner en orden asuntos personales, regalar pertenencias valiosas o se despide de amigos y familiares de manera inusual, pueden estar dando indicios de querer acabar con su vida.

Actuar con empatía, ofrecer apoyo y, sobre todo, buscar ayuda profesional en salud mental son los pasos por seguir tras identificar un posible suicidio. Además de los centros de salud en Perú, se puede recurrir a línea 113 (opción 5), que proporciona atención psicológica gratuita las 24 horas del día. También la línea 107 del Seguro Social de Salud (EsSalud) y la línea 1811 del Servicio de Atención Urgente (SAU), que brindan apoyo emocional e intervienen en casos de crisis.

