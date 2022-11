Los perros y gatos son grandes compañeros en casa y se convierten en integrantes importantes del hogar por el gran cariño y apoyo emocional que representan. Si bien en algunos hogares aún se piensa que comprar es lo mejor, para muchos darles la oportunidad a un animal de la calle o que fue abandonado es aún más especial. Aquí te dejamos las ventajas de adoptar a una mascota adulta que, sin dudas, te llenará de amor.

Al momento de elegir al nuevo amigo de cuatro patas, hay quienes suelen fijarse en la edad del can o felino, dejando de lado a las mascotas adultas y prefiriendo a los cachorros.

Las ventajas de una mascota adulta

Anaís Anaya, fundadora y actual directora del albergue Voz Animal, brinda un listado que debes considerar si planeas adoptar una mascota próximamente:

1. Gratitud

Desde que tomas la decisión de adoptar un compañero de cuatro patas, la mayor satisfacción es saber que le estás dando la segunda oportunidad de tener un hogar. Y aunque parezca increíble, expresan agradecimiento en su día a día y lo demuestran con lealtad de una u otra manera.

2. Personalidad formada

Al adoptar un perro o gato recién nacido, no sabemos con qué personalidad nos toparemos, pues a pesar de entrenarlos, hay rasgos que no se pueden modificar. Por el contrario, una mascota adulta ya tiene una personalidad establecida y, las personas que la cuidan en el albergue pueden comentarte qué cosas le gustan o cuáles le disgustan, cómo tratarla, etc., siendo mucho más fácil el proceso de adaptación.

3. Son más educados

Una mascota adulta ya pasó por la etapa de “exploración” que muchas veces consiste en jugar con zapatos, puertas, electrodomésticos, sillones, etc. Por el contrario, buscan tranquilidad y paz en la compañía de sus nuevos dueños. Instruir un cachorro toma tiempo y, además, es una inversión extra para quienes deciden buscar un entrenador.

“Para saber identificar qué mascota adoptar, es importante recurrir a los cuidadores de albergues, quienes están en contacto diario con los animales y ver si la elección hace correlación con nuestro ritmo de vida. Desde todas las plataformas de Carsa, damos visibilidad a aquellas mascotas que buscan una segunda oportunidad gracias a una alianza que venimos desarrollando con Voz Animal en pro de la tenencia responsable y protección de los animales”, indicó Luigia Garofalo, Head of Marketing de Integra Retail.

