Con 9.460 contagios confirmados y 215 fallecidos por el coronavirus, el condado de Miami-Dade, el más poblado del estado de Florida, en Estados Unidos, sigue registrando un rápido aumento de casos de COVID-19.

En busca de garantizar un diagnóstico temprano y frenar la pandemia, las autoridades del considerado epicentro del coronavirus en Florida, han aumentado las pruebas de detección de la enfermedad. Es así, que en distintos puntos del condado hay más de una posibilidad de lugares de prueba para que los residentes puedan acercarse a realizar el descarte. En muchos casos de forma gratuita.

Según datos del Censo de 2017, la población de Miami-Dade sobrepasa los 2 millones y medio de habitantes. Por esta razón, tanto funcionarios del condado como especialistas de salud vienen monitoreando y actualizando la información de infectados. Por ejemplo, el Departamento de Salud de Florida invita a la población a llamar al 305-324-2400 si cree presentar síntomas del COVID-19. Para otras preguntas sobre el coronavirus, otra opción que tienen es el 1-866-779-612.

Tanto personal médico y de emergencias, como bomberos, policías y rescatistas, así como personas mayores de 65 años de edad tienen atención preferencial en los centros donde se llevan a cabo los exámenes. Otros pacientes vulnerables son los adultos con alguna incapacidad física o mental.

Para poder acceder a estas pruebas las personas deben presentar los síntomas asociados del coronavirus (fiebre, tos o dificultad para respirar).

Marlins Park.Dirección: West - 501 Marlins Way, Miami, FL 33125. Solo personas mayores de 18 años pueden hacerse la prueba. Debes hacer una cita llamando al 305-499-8767. Atienden de lunes a sábado desde las 9 a.m.

Charles Hadley Park. Dirección: 1350 NW 50th Street, Miami, FL 33142.Mayores de 18 años. Previa cita al 305-960-5050.

Amelia Earhart Park. Dirección: 401 E 65th St, Hialeah, FL 33013 Mayores de 18 años. De lunes a sábado de 9 a.m. a 5 p.m. Previa cita al 305-268-4319.

Hard Rock Stadium. Dirección: East Parking Lot - 347 Don Shula Drive, Miami Gardens, FL 33056. No necesitas cita previa. Atienden a personal médico y de emergencias, como bomberos, policías y rescatistas, y a personas mayores de 65 años. Atiende de lunes a domingo desde las 9 a.m.

Martin Luther King Jr. Clinica Campesina Health Center. Dirección: 810 W. Mowry Drive, Homestead, FL 33030. Atienden solo los lunes y miércoles desde las 10 a.m. a 1 p.m. No se necesita una cita. No hay límite de edad.

South Dade Government Center.Dirección: Lot E behind building - 10710 SW 211th Street, Cutler Bay, FL 33189. Abierto los siete días de la semana a partir de las 9 a.m. Previa cita al 305-499-8767.

Community Health of South Florida Inc. Dirección: 627 NW 6th Avenue, Florida City, FL 33034. El horario es de 10 a.m. a 1 p.m., de miércoles a viernes. Previa cita. A través del 305-252-4820. Costo: Gratuito

Miami-Dade County Youth Fairgrounds. Dirección: 10901 Coral Way, Miami, FL 33165. Ingrese por Southwest 107th Avenue en Southwest 20th Street. Abierto los siete días de la semana a partir de las 9 a.m. Previa cita al 305-499-8767.

Community Health of South Florida: Loren Roberts Park in Florida City.Dirección: 627 NW 6th Avenue, Florida City, FL 33034. No se necesita cita. Sin límite de edad. Atienden solo martes y jueves de 10 a.m. a 1 p.m.