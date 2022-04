A ver. Si bien hay ciertas palabras que suenan igual cuando las pronunciamos, no siempre tienen el mismo significado y tampoco se escriben igual. Desconocer su correcta redacción, nos puede llevar a cometer errores. Por ejemplo, ¿sabes cómo diferencia halla, haya o allá? Sigue leyendo.

Es importante que sepas diferenciar esas y otras palabras para que se te pueda entender de manera correcta cuando presentes un informe o un tarea, o incluso cuando mandes un mensaje por correo electrónico, WhatsApp o Tinder . ¿No sería matapasiones que le escribas con errores a una persona que te interesa?

El 23 de abril se celebra el Día de la lengua española y que mejor homenaje, que despejando algunas incógnitas con base al Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española. A continuación, los errores ortográficos más comunes:.

¿CUÁLES SON LAS PALABRAS CON LAS QUE MÁS SE CONFUNDE LA GENTE AL MOMENTO DE ESCRIBIR?

Este es un resumen de las errores más comunes:

Porque, por qué y porqué

Por qué: se usa para oraciones interrogativas y exclamativas directas e indirectas.

Ejemplo: ¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? / ¡Por qué me haces esto! / No comprendo por qué te pones así.

Porqué: sustantivo que equivale a causa, motivo, razón. Se usa normalmente precedido de artículo u otro determinante.

Ejemplo: No comprendo el porqué de tu actitud.

Porque: es una conjunción átona, razón por la que se escribe sin tilde. Se usa para expresar una causa, como puesto que o ya que:

Ejemplo: No fui a la fiesta porque no tenía ganas.

Haber y a ver

Haber: es utilizado como verbo auxiliar o como sustantivo para hacer referencia a un conjunto de bienes

Ejemplo: Puede haber un problema si llego tarde a clase.

A ver: se forma con la preposición “a” y el verbo “ver”

Ejemplo: Vamos al cine a ver la nueva película que se estrena hoy.

Ahí, hay y ay

Aunque suenan igual, tienen diferente significado

Ahí: es un adverbio de lugar,

Ejemplos: Ahí, en la cesta, están las manzanas.

Hay: es una forma verbal de haber.

Ejemplo: En las casa hay cinco manzanas.

Ay: es una interjección que se refiere al dolor o una exclamación.

¡Ay! Qué rica estaban las manzanas.

Halla, haya o allá

En este caso también la gran similitud entre las tres palabras, pueden provocar confusión.

Halla: pertenece al verbo hallar, como encontrar.

Ejemplo: Si halla su vestido negro, tal vaya a la fiesta.

Haya: puede referirse a la conjunción del verbo haber, a un tipo de árbol o a La Haya, ciudad de Países Bajos.

Ejemplo: Si vamos a la fiesta, tal vez haya mucha gente y prefiero evitar riesgos.

Allá: es adverbio de lugar.

Ejemplo: Allá, en Lima, podemos encontrar buenas cebicherías.

Hecho o echo

Al igual que en los otros casos, ambas palabras suenan igual, pero si las escribimos no significan lo mismo. Atento:

Hecho: significa hacer o haber realizado algo.

Ejemplo: Espero hayas hecho tus tareas.

Echo: significa botar, expulsar, recostarse, tirar, poner. Engloba varios significados.

Ejemplo: Echo la basura en el contenedor todos los días en la mañana.

Vaya, valla y baya

Vaya: se refiere al verbo ‘ir’.

Ejemplo: Ojalá vaya de viaje pronto. Necesito vacaciones.

Valla: para hablar de una cerca o un cartel publicitario.

Ejemplo: Han colocado una valla y no se puede pasar.

Baya: es un tipo de fruto.

Ejemplo: El árbol de bayas está comenzando a dar frutos.

Había y habían

Había: es un verbo impersonal. Se usa cuando se expresa la existencia o presencia de personas o cosas. Se usa en singular.

Ejemplo: “había muchas personas”

Habían: su uso es incorrecto.