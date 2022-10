Seguro alguna vez has escuchado la frase de “no hay vida sin agua” o “hay que beber dos litros de agua al día”. Sin embargo, ¿qué cantidad de agua los expertos recomiendan tomar todos los días? A primera vista, parece una pregunta sencilla, pero su respuesta no lo es. ¿Por qué? Aquí lo sabrás.

Antes que nada, ¿cuál es la importancia del agua? Es una sustancia que está compuesta por dos elementos: hidrógeno y oxígeno. Cada célula, tejido y órgano del cuerpo necesita este líquido para no tener problemas. Por ejemplo, elimina los desechos a través de la orina y mantiene la temperatura en niveles normales.

Cuántos litros de agua debo tomar

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo recomendable es beber entre 1,5 y 2 litros de agua al día. Sin embargo, no hay una sola cantidad ideal, porque todo dependerá de las características (peso, edad, sexo y actividad física que se realice) de cada persona.

En el caso de las mujeres embarazadas, pueden necesitar cantidades mayores a los 2,5 litros diarios. Mientras que las personas adultas mayores requieren estar correctamente hidratando bebiendo una cifra que oscile entre 1,5 y 2 litros de agua, informa el medio especializado unCOMO.

Qué beneficios tiene el agua para la vida

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) precisa que el agua representa el 80% de la composición de los organismos e interviene en la realización de sus procesos metabólicos. Por si fuera poco, tiene un papel clave en la fotosíntesis de las plantas.

Qué pasa si no se toma agua

Si el cuerpo humano no recibe la cantidad de líquido necesario, la persona tendrá menos energía y sufrirá calambres por el desequilibrio entre las proporciones de electrolitos y minerales, provocando que los músculos no funcionen bien, detalla el portal Acción contra el hambre.

Síguenos en nuestras redes sociales: