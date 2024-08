Hay padres que son muy estrictos con esto y no dejan que sus pequeños jueguen con celulares o miren dibujos por muchas horas en la televisión, mientras que otros han encontrado en las tablets o pantallas a sus grandes ‘aliados’ para que ingieran sus alimentos o no griten en medio de una reunión; sin embargo, esa no es la mejor solución. En esta nota te explico, de la mano de los expertos, cuál es el tiempo máximo que deben estar los niños frente a los dispositivos electrónicos para no desarrollar problemas de visión. Además, te recomiendo: La vitamina que te ayudará a recuperar energía si estás cansado todos los días y La parte del cuerpo que debemos lavar primero al ducharnos, según un dermatólogo.

Según explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos desde su portal MedlinePlus, la mayoría de los niños estadounidenses pasan aproximadamente 3 horas al día viendo televisión. Sumado a los momentos que pasan también estudiando o haciendo tareas en la computadora o jugando videojuegos, algo que se conoce como “el tiempo de pantalla”, pueden totalizar de 5 a 7 horas al día.

Esto no solo tiene un gran impacto en la salud visual, sino que puede hacer “más difícil para su hijo dormir en la noche; aumentar el riesgo de que su hijo desarrolle problemas de atención, ansiedad y depresión; aumentar el riesgo de que su hijo aumente demasiado de peso (obesidad)”.

¿Cuántas horas debe pasar un niño frente a un dispositivo electrónico?

“El uso prolongado de dispositivos electrónicos puede causar fatiga visual, sequedad ocular y dolores de cabeza. Anima a los niños a tomar descansos frecuentes y ajustar el brillo de las pantallas para evitar el esfuerzo ocular”, explica Marleni Mendoza, Médico Oftalmólogo y asesor científico de Laboratorios Lansier.

La especialista es enfática al pedir a los padres o tutores controlar el tiempo frente a pantallas. En ese sentido, se recomienda que los niños menores de 2 años no deben pasar ningún tiempo frente a una pantalla y que los mayores de esa edad no estén más de dos horas diarias frente a dispositivos electrónicos y una manera de ayudarlos a que no tengan problemas visuales es implementar la regla 20-20-20. Cada 20 minutos, haz que los niños tomen descansos mirando a lo lejos (distancia de 6 metros) durante 20 segundos.

Cómo disminuir el ‘tiempo de pantalla’ en niños

Desde MedlinePlus agregan que los padres pueden ayudar a sus hijos diciéndoles cómo las actividades sedentarias afectan su salud general y qué hacer para estar más saludables.

Retire la televisión o la computadora de la alcoba de su hijo.

No permita ver televisión durante las comidas o cuando hacen tareas.

No permita que su hijo coma mientras ve televisión o usa la computadora.

No deje la televisión encendida como ruido de fondo. En vez de esto, encienda la radio o no tenga ningún ruido de fondo.

Decida qué programas mirar por adelantado. Apague el televisor cuando los programas hayan terminado.

Sugiera otras actividades, como un juego familiar de tablero, un rompecabezas o salir a dar una caminata.

Lleve un registro de cuánto tiempo se pasa frente a una pantalla. Trate de pasar la misma cantidad de tiempo estando activo.

Sea un buen modelo como padre. Disminuya su propio tiempo frente a la pantalla a 2 horas por día.

Si es difícil no tener el televisor encendido, ensaye usando la función para dormir de manera que se apague automáticamente.

Rete a su familia a pasar una semana sin mirar la televisión o realizar otra actividad de tiempo de pantalla. Encuentre actividades para hacer con su tiempo que lo lleven a moverse y quemar energía.

