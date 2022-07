Elegir un sofá no es una tarea sencilla puesto que debe combinar con los colores de la pared, encajar perfecto con el espacio y, sobre todo, saber colocar bien los cojines. Por tal motivo, en las siguientes líneas te decimos cómo debes hacerlo a partir de ahora para que tu salón luzca armonioso y el más elegante del hogar.

¿Quieres saber cómo colocar los cojines en un sofá? Entraste a la página correcta. Con estas sencillas recomendaciones te convertirás en todo un o una experta en la decoración.

Es preciso mencionar que apostando por colores claros se logrará que el salón se vea más luminoso y, por ende, el juego de muebles resalte aún más. Sin más preámbulos, aquí te dejamos todos los tips.

¿Cómo colocar los cojines en un sofá?

De acuerdo al portal Vanitatis El Confidencial, hay muchos factores que se deben tener en cuenta a la hora de escoger las piezas de decoración, pero también se sabe que existen algunos estándares que ayudarán a convertir tu salón en el lugar más elegante del hogar.

Lo recomendable es colocar los cojines desde los extremos hacia el centro. ¿Cómo es eso? Simple. Poner uno a cada lado del mueble e ir sumando nuevos elementos hasta que se junten.

Si deseas que tu salón parezca más amplio y de paso sacarle más provecho a la iluminación del hogar, colócalos en los extremos y dale un respiro al centro.

Si tu sofá es en forma de ‘L’, como algunas familias lo tienen, se sugiere que no le des mucho volumen al mueble. Dos a los extremos mirándose y uno en el centro. Este último debe ser de un color diferente para que capte la atención de los invitados.

¿Cuántos cojines se deben poner en un sofá?

Según Conforama, pon un cojín por cada plaza y a partir de ahí añade uno más. De esta forma no quedará vacío y tendrá una forma simétrica. En cuanto a los sofás colocados en ‘L’, estos no funcionan como una unidad. Cada uno requiere de sus propios cojines. Por último, si tu mueble tiene brazos no excedas en añadir más de cinco cojines. Esto sobrecargará el espacio y el salón pasará a ser un lugar más en el hogar.

¿Cómo combinar los cojines?

Puedes elegir diferentes modelos lisos que pertenezcan a una misma gama de color. Si son estampados, elige uno dominante que sea el más voluminoso y, en torno a él, coloca el resto más pequeños. Mezcla lisos y estampados, de distintos tamaños, formas y texturas: lino, algodón, terciopelo, pelo, bordados... Así, lograrás dotar de dinamismo a tu sofá, según información de la página El Mueble.

