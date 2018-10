¿Cuánto cuesta escuchar y descargar música online de los servicios streaming?

Por estos días es mucho más accesible buscar, escuchar y descargar música online. Esto, gracias a los diversos servicios musicales de streaming como Spotify y Apple Music. Además, mientras pasa el tiempo, aparecen nuevas plataformas y esto hace que cada vez sea más difícil elegir el servicio más adecuado para nosotros y es aquí donde viene una gran pregunta ¿cuál será el mejor?

En este artículo, analizaremos las 4 aplicaciones principales, teniendo en cuenta, por ejemplo, el precio, la biblioteca y la compatibilidad. En concreto, pondremos sobre la mesa los defectos y las virtudes de Spotify, Apple Music, Deezer y Google Music, así como todas sus versiones gratuitas y de pago.

DISPONIBILIDAD



Antes de descargar alguna de estas aplicaciones, debes estar seguro que en tu país está disponible y así evitar molestias.



Es grato informar que los servicios de Spotify, Apple Music, Deezer y Google Music están en funcionamiento en España, México, Perú y el resto de América Latina.



Los territorios en los que algunos servicios no están disponibles son en países africanos y asiáticos, pero en las ciudades de habla hispana la disponibilidad es total.



Te vamos a graficar como es la biblioteca y extras que ofrecen cada una de estas plataformas de música gratuita. (Foto: Pixabay) Te vamos a graficar como es la biblioteca y extras que ofrecen cada una de estas plataformas de música gratuita. (Foto: Pixabay)

BIBLIOTECA Y EXTRAS



Te vamos a graficar como es la biblioteca y extras que ofrecen cada una de estas plataformas de música gratuita que puedes disfrutar. Además, esto te puede ayudar que decidas mejor cual es el servicio que vas adquirir.



1. SPOTIFY

Cuenta con 30 millones de canciones, no tiene artistas exclusivos, pero a diferencia de los otros servicios cuenta con Podcasts.



2. APPLE MUSIC



Cuenta con 40 millones de canciones, tiene exclusividad las canciones de Taylor Swift y Deake. Próximamente contará con un planeta de Apple, los videos exclusivos de Carpool Karaoke y algunos documentales.



3. DEEZER



Tiene 40 millones de canciones, tiene exclusividad con álbumes director de los artistas y cuenta con videoclips de algunas canciones.



4. GOOGLE PLAY MUSIC

​

También tiene 40 millones de canciones, cuenta con emisoras de radio especial para Samsung Galaxy y finalmente, te da la opción de suscribirte a YouTube Red (Dependiente de disponibilidad).



PRECIO DE PLANES Y VENTAJAS

1. SPOTIFY



Perú

Suscripción mensual: S/ 18.90

Suscripción familiar: S/25.35

Periodo de prueba: Sí – 30 días

Modalidad gratuita: Sí



México

Suscripción mensual: 69 pesos

Suscripción familiar: 103.50 pesos

Periodo de prueba: Sí – 30 días

Modalidad gratuita: Sí



España

Suscripción mensual: 9.99 euros

Suscripción familiar: 14.99 euros mensuales

Periodo de prueba: Sí – 30 días

Modalidad gratuita: Sí



2. APPLE MUSIC



Perú

Suscripción mensual: S/9.95

Suscripción familiar: S/25.9

Periodo de prueba: Sí – 30 días

Modalidad gratuita: NO



México

Suscripción mensual: 99 pesos

Suscripción familiar: 149 pesos

Periodo de prueba: Sí – 30 días

Modalidad gratuita: NO



España

Suscripción mensual: 9.99 euros

Suscripción familiar: 99 euros

Periodo de prueba: Sí – 30 días

Modalidad gratuita: NO



3. DEEZER



Perú

Suscripción mensual: S/2.90 (por tres meses)

Suscripción familiar: S/23.85

Periodo de prueba: NO

Modalidad gratuita: SÍ



México

Suscripción mensual: 99 pesos

Suscripción familiar: 149 pesos

Periodo de prueba: NO

Modalidad gratuita: SÍ



España

Suscripción mensual: 9.99 euros

Suscripción familiar: 14.99 euros

Periodo de prueba: NO

Modalidad gratuita: SÍ



4. Google Music



Perú

​Suscripción mensual: S/ 16.90

Suscripción familiar: S/28.90

Periodo de prueba: SÍ

Modalidad gratuita: SÍ



México

Suscripción mensual: 9.99 euros

Suscripción familiar: 14.99 euros

Periodo de prueba: SÍ

Modalidad gratuita: SÍ



España

Suscripción mensual: 9.99 euros

Suscripción familiar: 14.99 euros

Periodo de prueba: SÍ

Modalidad gratuita: SÍ



Como vez, los planes son accesibles, pero la mejor inversión sería juntarse en un plan familiar, ya que así pagarías menos que un plan individual Premium.



En ese sentido Spotify, lanzó una advertencia que no le gusto a sus usuarios, así que varios han logrado migrar a otro servicios música streaming como Apple Music que actualmente cuenta con una versión para Androide.



COMPATIBILIDAD



En dispositivos móviles todos los servicios musicales cumplen. iOS y Android están plenamente cubiertos. En la web Apple Music es la única que falla, obligándote a usar iTunes para escuchar las canciones. Eso hace que no sea compatible en Linux. Google Play Music soluciona eso basándose en una web, y algunos acérrimos a Deezer han creado un cliente no oficial para Linux.



FINALMENTE, ¿QUÉ SERVICIO ES EL MEJOR?



Pues esta respuesta no puede ser absoluta. No hay un servicio mejor para todo el mundo, sino que hay el servicio que mejor se adecua a cada persona. Pero sí que hay algo que ha cambiado con el tiempo: la compatibilidad y la disponibilidad en según qué países ha dejado de ser una limitación.