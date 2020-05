LEGO Ninjago es un tema de lego que se introdujo en el 2011, 11 años después de la discontinuación del sub tema ninja de la línea Castle en el 2000. Sin esta línea consiguió algunas referencias de su predecesora, lo cierto es que llegó a superar toda expectativa y convertirse en una de las franquicias más famosas del grupo de Lego. Además, su serie de televisión formó parte esencial de su éxito entre los niños de esa generación.

Junto al lanzamiento de la serie LEGO Ninjago, también se estrenó “Ninjajo: Masters of Spinjitzu”, principalmente para contar una historia que complementaría con personajes y sets que aparezcan en televisión para la creación de los juguetes de la franquicia. Sin embargo, en el 2013 se hizo una pequeña discontinuación de las cuales solo se estrenaron sets “reboot”.

Para el invierno del 2015, nuevamente los juguetes llegaron con las series de “Asian Mythological roots”, introduciendo a Master Chen y a otros ninjas icónicos de la saga. Pero no sería hasta el 2017 que se vería una película animada de estos personajes en 3D llamada “The Lego Ninjago Movie”. A la par, también se lanzó el videojuego “The Lego Ninjago Movie Video Game” para PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

Ahora, 3 años después de su lanzamiento oficial al mercado, este título estará disponible de manera gratuita en tres plataformas para que sus seguidores puedan disfrutarlo sin problemas. ¿Cómo descargalo? ¿Se tiene que pagar algún tipo de suscripción? Aquí responderemos algunas preguntas y dejaremos el enlace de descarga directa a cada una de las consolas o PC de su preferencia.

¿CÓMO DESCARGAR “THE LEGO NINJAGO MOVIE VIDEOGAME" GRATIS?

Lanzado en 2017, “Lego Ninjago”, o como se lo conoce más formalmente, “The Lego Ninjago Movie Video Game”, se puede jugar para un solo jugador o con hasta otros 3 jugadores en modo cooperativo y competitivo. Ninjago sacrifica gran parte de los elementos de resolución de acertijos de otros juegos de Lego para un enfoque más pesado de combate con carrera libre.

El juego permite al usuario abrirse camino a través de 8 ubicaciones inspiradas en películas, cada una con sus propios dojos opcionales, donde puedes despejar a través de oleadas de enemigos para conseguir cumplir tus misiones.

La fecha límite para descargar este videojuego es hasta el 21 de mayo del 2020, así que lo único que tienes que hacer para conseguirlo es entrar a los siguientes enlaces directos para agregarlo a tu biblioteca. Un vez lo “compres” por 0 centavos, te dará la opción de descargarlo y jugar gratuitamente sin ningún costo extra:

El estudio de juegos de Lego TT Games hizo el anuncio en Twitter, donde alentó a los jugadores a seguir las pautas de distanciamiento social con el hashtag “playathome”:

“Prepárate para abrirte camino a través de oleadas enemigas con honor y habilidad como Lloyd, Nya, Jay, Kai, Cole, Zane y el Maestro Wu y ayudar a defender su isla natal de Ninjago del malvado Lord Garmadon y su ejército de tiburones”, dice el descripción oficial del juego.

De esta manera, Warner Bros. también se suma a la corriente de regalar algunos juegos en la etapa de la pandemia mundial decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), todo por la aparición del nuevo virus COVID-19, un tipo de coronavirus que ya está presente en más de 190 países del mundo.

Por ahora solo queda esperar a que toda la situación mejore mientras se cumple la cuarentena generalizada. Gracias a LEGO, ahora también jóvenes y pequeños podrán disfrutar de “LEGO Ninjago Película: El Videojuego” desde la comodidad de sus hogares y sin tener que pagar nada para hacerlo.

