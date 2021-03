Las mujeres ejecutivas, las que se encargan del hogar y sus hijos, las que aún no terminan una carrera, las que luchan por derribar estereotipos y lograr la igualdad, todas se enfrentan a un panorama que muchas veces es adverso. en el Día Internacional de la Mujer es importante visibilizarlo para que ninguna se ponga límites a la hora de crecer, soñar y hacer realidad lo que se propone, pues debe saber que es valiosa y su historia importa.

“En la medida en que tenemos más y mejores herramientas encontramos soluciones a los problemas o retos y no al revés”, asegura Paola Rueda, coach y comunicadora social.

La especialista en liderazgo femenino explicó que el cambio “es una oportunidad” para las mujeres en la medida que “permite repensarnos, recomenzar. Es una nueva oportunidad y como tal, hay que tomarla”.

Paola Rueda, presidenta honoraria de la Fundación Avon para la mujer, compartió 7 herramientas para que cada una se pueda potenciar como una ‘Mujer sin límites’.

Cambio como oportunidad Depende de ti El lenguaje importa El momento es ahora Sorpréndete para cambiarlo Alimenta tu mente, cuerpo y alma Mi historia importa

“Una mujer sin límites es aquella que piensa, habla y actúa de forma coherente, inspira, trasciende, sabe que tiene un propósito y deja huella positiva entre quienes la rodean. Como mujer he aplicado en mí esas 7 herramientas. Entendí que el cambio es una oportunidad y abracé a mi hijo con discapacidad severa y ayudándolo a avanzar fui yo la que avancé (...) esas herramientas dinamizan los cambios. Mi propósito es generar toma de conciencia. Es quitarnos la venda y reconocer qué pasa en nuestra vida HOY. Si no te sorprendes, no podrás cambiarlo. Cuando te das cuenta ya tienes el 50% del camino recorrido, ahora el siguiente 50% será poner en marcha acciones contundentes que te permitan avanzar. Liberarnos como mujeres, dejar de ser víctimas y convertirnos en protagonistas de nuestras vidas”, agregó la especialista.