Cuando se empieza una relación a distancia, se debe considerar los pros y contras. Sin lugar a dudas, estar lejos de tu gran amor es complejo, porque afrontas diversas situaciones. En más de una ocasión, por ejemplo, vivir lejos de tu amado o amada, te genera frustración.

Otra desventaja es la falta de tiempo juntos. La distancia puede causar que el vínculo sentimental se enfríe. Aunque no parezca, los celos también toman un gran protagonismo. A pesar de que cada pareja es diferente, nos sabes con quién se encuentra tu media naranja o si alguien le atrae.

Sin embargo, ¡espera! Contario a lo quizás pienses, los noviazgos a distancia tienen ciertas ventajas. Ambos pueden enfocarse en la vida para así planear un futuro increíble. Además, superar cualquier obstáculo, te permite seguir edificación tu relación.

Cómo evitar que una relación a distancia fracase

Ahora bien, desde Mag estamos dispuestos a brindarte los mejores consejo para que tu relación a distancia funcione y sea exitosa. Antes de nada, debes evaluar tu vínculo y plantearte una serie de preguntas para no llevarte sorpresas.

¿Cómo es tu relación? ¿Te sientes feliz, cómoda y respetada por tu pareja? ¿Son capaces de comunicarse de manera constructiva? ¿Qué esperas a corto, medio y largo plazo? No es lo mismo separarse unas semanas que unos meses o años. Si el balance es positivo y estás segura de continuar manteniendo tu noviazgo a distancia, entonces sigue estos tips.

Mujer conversando con su pareja a través de una videollamada. (Imagen: EKATERINA BOLOVTSOVA / Pexels)

Comunicación

Primero, necesitas establecer las maneras en las que se pueden comunicar y buscar una estrategia para conservar la llama del amor. La comunicación debe ser prioridad entre ustedes.

Resuelve las discusiones

Es muy probable que las cosas se malinterpreten con facilidad mediante el chat o llamadas. Si ocurre esto, no te quedes con los brazos cruzados y conversa con tu pareja. Entre más rápido se aclare el tema, mejor.

Límites

Si bien la distancia provoca que no puedas compartir cosas con tu pareja, esto no debe ser motivo para dejes de hacer las actividades que te encantan. Tienes derecho a salir con tus amistades y familiares. Tampoco olvides de poner límites y si ya no están cómodos, lo ideal es terminar y no aplazar la relación.

Síguenos en nuestras redes sociales: