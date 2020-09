Ya sea un perro cachorro o uno adulto, el primer día de un cuadrúpedo en casa será todo un mar de dudas, tanto para él, como para ti. Cambiar de entorno y rutina no es fácil para el animal, así que es importante que tengas mucha paciencia y cariño de sobra para ayudarle. En el Día Mundial del Perro Adoptado te contamos todo lo que necesitas conocer al respecto.

No es sencillo, va a depender de su historia particular. En la mayoría de casos, el primer día de un perro adoptado suele ser estresante para él. El perro está desorientado, tú también y ambos tendrán que dar con el equilibrio. La paciencia y el cariño serán claves en el proceso de adaptación de tu can adoptado.

Mantén la calma

El primer día puede ser caótico para el perro y para el dueño. Por lo general, las mascotas llegan siempre asustadas y con un antecedente de abandono o una experiencia traumática. Mientras que los dueños se encuentran emocionados por recibir a su nuevo acompañante. Lo que no hay que perder es la calma.

Es importante que en el primer día de tu perro adoptado el animal sienta tranquilidad de parte de su amo, que desde el minuto uno sienta que está a salvo y seguro en el que será su nuevo lugar. Tómate unos minutos para que se calme y conozca de a pocos lo que será su nuevo hogar y familia.

Primera noche del perro

¿Dónde poner su cama?, es una de las preguntas más frecuentes. Si puedes elegir un sitio donde no haya mucho alboroto en casa y con poco tránsito de personas, mejor para el perro.

Asimismo, si se puede: que tenga contacto visual contigo. Aunque esa cama sea su refugio, al cachorro le dará más seguridad al principio si desde ese rincón puede ver a su nueva familia.

¿Qué hacer para que duerma de corrido? Una de las cosas que ayuda a que el cachorro duerma de corrido es darle una buena cena. Así se irá a dormir con el estómago lleno y lo hará tranquilo.

¿Y si es un perro adulto?

Dependerá de dónde proviene: si viene de un refugio, de la calle o de otra casa. Habrá que conocer su historia y actuar en consecuencia. Sea como fuere, en el primer día de un perro adulto adoptado estará desconfiado y estresado. Ahora bien, este no tardará en encontrar su nuevo espacio en el hogar.

Para fomentar esa seguridad, acostúmbralo desde el inicio a su nuevo espacio como hemos explicado líneas arriba. Ayuda mucho que la cama del perro sea cómoda para él, que le proporciones tranquilidad y le transmitas ese cariño y paciencia que necesita para descansar y acoplarse a su nueva lugar.

