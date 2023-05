El próximo jueves 4 de mayo se festeja #StarWarsDay, una fecha elegida por los fans de Star Wars en todo el mundo para honrar a su saga favorita. Esta tradición, que fue adoptada también por Lucasfilm, conecta a los fans de todo el mundo con eventos, estreno de nuevos contenidos, lanzamiento de productos y más, y tiene su origen a partir de la frase “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”, en su traducción al español), que por asociación fonética dio lugar al mensaje May the 4th be with you.