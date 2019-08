¿Cuántos días feriados quedan en el 2019? | Si eres de las personas que espera los feriados con ansias para realizar una escapada de rutina, ya sea con un viaje relámpago o pasar un tiempo con la familia, entonces esta información es para ti. Revisa los días feriados pendientes del 2019 para que planifiques tu próximo viaje.

Cabe mencionar que para algunos de los feriados que se aproximan, el gobierno agregó días no laborables, con el fin de que los peruanos tengan más días de descanso y así aprovechen en realizar turismo a los distintos atractivos que tiene el Perú.

Este 2019 tiene un total de 13 feriados. Empezó con el 1 de enero, por Año Nuevo; luego llegó Semana Santa el 18, 19 y 21 de abril; el 1 de mayo fue feriado por el Día del trabajo; y el 29 de junio por el Día de San Pedro y San Pablo. Estos fueron los feriados del primero semestre.

A mitad de año tuvimos dos nuevos feriados, por Fiestas Patrias. El domingo 28 de julio, día de la Independencia del Perú; y lunes 29 de julio por la Fiesta de nuestra Independencia, celebrada todos los años con la Parada Cívico Militar.

¿A dónde viajarás el próximo feriado? Conoce la lista completa de los feriados que restan en 2019 y planifica tus vacaciones.

Conocidos los feriados calendario de la primera mitad del año, conozcamos los que aún están pendientes.

AGOSTO

• Viernes 30 de agosto: Festividad de Santa Rosa de Lima.



OCTUBRE

• Martes 8 de octubre: Celebración del Combate de Angamos.



NOVIEMBRE

• Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.



DICIEMBRE

• Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

• Miércoles 25 de diciembre: Navidad.

¿Qué meses del año no tienen feriados ni días no laborables?

FEBRERO

MARZO

SETIEMBRE

Al no haber feriado en estos meses, el Gobierno peruano no decreta día no laborables. Aunque no es una obligación hacerlo. Por ejemplo: enero, mayo, junio y noviembre cuentan con un feriado, pero el Gobierno no ha decretado días no laborables para estas fechas.