¿Cuánto dinero gana Donald Trump como presidente de Estados Unidos?

Ser presidente de los Estados Unidos es asumir una de las posiciones más poderosas del mundo. Debido a la responsabilidad que implica por la toma de decisiones, largas jornadas de trabajo, viajes constantes, entre otras actividades, el monto de su sueldo es considerable.

Desde que Donald Trump asumió la Presidencia de los EE.UU. en enero de 2017, muchos se preguntan cuánto dinero gana este multimillonario personaje, que antes de ser mandatario fue empresario y una personalidad televisiva, y que posee una riqueza de aproximadamente US$ 3.1 mil millones, según Forbes.

¿Cuánto gana Trump?

De acuerdo con el Título 3 del Código de los Estados Unidos de América, el presidente de este país percibe un salario anual de US$ 400.000, más una asignación de gastos extra de US$ 50.000 al año. Es decir, gana US$ 33.000 mensuales o un promedio de US$ 1.100 al día.

El monto fue fijado por el Congreso y modificado cinco veces desde la independencia del país norteamericano (1776). La última reforma fue en 1999 y entró en efecto en 2001. Antes del segundo milenio, un presidente de EE.UU. ganaba la mitad; es decir, US$ 200.000.

Pero, esta no es la única ventaja financiera que tiene Trump como jefe de Estado, pues además se le asignó una cuenta de viajes no sujeta a impuestos de US$ 100.000 y US$ 19.000 para entretenimiento.

Aunque el salario presidencial está sujeto a impuestos, los otros beneficios adicionales no, de acuerdo con el código impositivo de los Estados Unidos. Sin embargo, cuenta con otros beneficios, según detalla el portal Business Insider.

BENEFICIOS LUJOSOS

La Casa Blanca

La finca de seis pisos y 132 habitaciones alberga a los presidentes estadounidenses desde 1972. Aquí, Donald Trump vive cómodamente, pues hay un gimnasio totalmente equipado, una piscina, una cancha de tenis, una bolera e incluso una tienda de chocolates.

Para que el mandatario sienta que está en su verdadero hogar junto a su familia recibe US$ 100.000 para decorar la Casa Blanca.

La Casa Blanca es la residencia oficial y principal centro de trabajo del presidente de los Estados Unidos. (Foto: AFP)

Personal a su servicio

La Casa Blanca alberga casi 100 residentes permanentes entre personal de servicio, cocineros, un fontanero, un florista y un ama de llaves, según GoBankingRates.

Pero si el presidente realiza una fiesta privada, a él se le factura al final de cada mes por el pago por hora de los camareros y equipos de limpieza utilizados, entre otros gastos.

Seguro de salud

El presidente tiene en todo momento a su lado a personal médico. Incluso, la Casa Blanca tiene su propia clínica con salas de examen, equipo médico y médicos militares.

Seguridad y servicio secreto

La protección al presidente es en todo momento, dentro y fuera de la Casa Blanca. Los mandatarios jubilados reciben el beneficio de por vida y sus hijos hasta los 16 años.

El presidente viaja en autos bautizados como “Las bestias”, por ser una flota de carros a prueba de balas y bombas, y estar vigilados por el Servicio Secreto.

Avión y helicóptero

El Boeing 747-200B que usa el presidente es altamente sofisticado: tiene 4.000 pies cuadrados de espacio, un quirófano médico, cuartos privados y la capacidad para alimentar a 100 personas a la vez.

Asimismo, el Marine One es en ocasiones usado como alternativa preferida a las escoltas motorizadas. Vuela siempre en grupo con varios helicópteros idénticos, en ocasiones hasta cinco. Uno lleva al presidente, mientras que los otros sirven como señuelo para las posibles amenazas situadas en tierra. Puede operar misiones de rescate y navegar a más de 150 millas por hora, incluso si falla un motor. Está armado con sistemas antimisiles y armadura balística.

Marine One es el indicativo de cualquier aeronave del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos que lleva a bordo al presidente de los Estados Unidos. (Foto: AFP)

Cine en casa

Una de las tantas habitaciones de la Casa Blanca fue convertida por Franklin Roosevelt en un cine escalonado con 51 asientos.

Se informó que la primera película que se mostró durante la administración de Trump fue “Buscando a Dory”.

Casa de campo

Si el presidente quiere cambiar de ambiente puede ir a Camp David, en Catoctin Mountain Park, en el condado de Frederick, Maryland.

Este lugar también se encuentra equipado con gimnasio, piscina y soporte para aviones.

Casa de huéspedes

Blair House acomoda a jefes de estado y otros dignatarios cuando visitan los EE.UU. La casa incluye cuatro casas adosadas con 120 habitaciones y 18 empleados a tiempo completo.

Pensión

La cantidad de compensación que recibirá un presidente tras culminar su mandato es determinada por ley.

Pese a que las pensiones son tasas fijas, los mandatarios pueden solicitar fondos adicionales del Congreso para cubrir cosas como los salarios del personal y el espacio de oficinas.