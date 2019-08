Donald Trump: ¿Cómo hizo su fortuna el presidente de Estados Unidos?

Donald Trump | Estados Unidos | Origen de su fortuna| Desde que Donald Trump anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos hasta ahora que ocupa el cargo, se han realizado muchas investigaciones sobre su historial financiero y cómo hizo verdaderamente su fortuna. Los ojos del mundo siempre están puestos sobre él, especialmente porque rompió con la tradición y declinó hacer públicas sus declaraciones de impuestos.

A sus seguidores les ha dicho que "es muy rico" y que ha construido su fortuna a partir de su supuesta maestría en los negocios. El presidente de Estados Unidos también ha señalado que recibió un "pequeño préstamo" de su padre para empezar su imperio empresarial, sin embargo, diversas investigaciones lo contradicen. Entonces ¿Cómo hizo su fortuna? ¿qué le permitió hacerse millonario?

Trump señaló que su patrimonio neto en más de US$10.000 millones, aunque esto ha sido cuestionado. Sin embargo, no hay claridad sobre a cuánto asciende su fortuna exactamente.

Las organizaciones que han estudiado sus finanzas han llegado a cifras muy diferentes: Según la revista Forbes su valor neto es de US$4.500 millones. Wealth-X dice que es US$4.400 millones, mientras que el índice de Bloomberg dice que es sólo US$2.900 millones.

Por su parte, una exhaustiva investigación de The New York Times muestra que el presidente tuvo una alta dependencia financiera de su padre y que en realidad heredó una inmensa fortuna.

El empresario ocupa los lugares 113 y 324 en las listas de las personas más ricas de Estados Unidos y del planeta, respectivamente.

Trump International Hotel Washington. (Foto: Crédito: Getty Images).

NEGOCIOS E INVERSIONES: ORIGEN DE SU FORTUNA

El padre del presidente de los Estados Unidos, Fred Trump, fue un constructor que se especializaba en el desarrollo e implementación de proyectos de vivienda para la clase media en los distritos neoyorquinos de Queens, Staten Island y Brooklyn.

Donald Trump comenzó a trabajar en la compañía de su padre y uno de sus primeros proyectos independientes fue la construcción de un centro de negocios en el oeste de Manhattan en un terreno de una empresa ferrocarril quebrada.

Donald Trump con la familia: sus padres Mary y Fred y la hermana, Mary. Foto: Timothy Clark/Getty Images.

En 1974, adquirió un hotel llamado Commodore, que no era rentable, pero tenía una buena ubicación en las proximidades de la Terminal Grand Central.

En 1980, convenció al Gobierno de Nueva York para que le otorgue una reducción impositiva de 120 millones de dólares durante 40 años sobre la propiedad y a los bancos para que le presten 750 millones de dólares para construir el Grand Hyatt Hotel.

Otro de sus proyectos fue el rascacielos Trump Tower en la Quinta Avenida que fue inaugurado en 1982, y que lo hizo famoso en toda la ciudad de Nueva York.

El empresario empezó a ponerle su apellido a todos sus proyectos posteriores: Trump Parc, Trump Palace, Trump Plaza, The Trump World Tower and Trump Park Avenue, Trump International Hotel & Tower, The Trump Building, entre otros.

Donald Trump posee una cadena de hoteles en Las Vegas, Chicago, Miami, Washington, en la isla de Oahu (Hawái), Ciudad de Panamá (Panamá) y Toronto (Canadá).

Trump Tower. Ubicada en la quinta avenida de Manhattan, fue el cuartel general de la campaña presidencial y allí se encuentra la sede de la Organización Trump. (Foto: Timothy Clark/Getty Images).

También es propietario de una red de campos de golf en Estados Unidos, Escocia, los Emiratos Árabes e Irlanda.

Trump, además, es copropietario y director ejecutivo de los concursos de belleza Miss Universo, Miss USA y Miss Teen USA.

En 2004, Trump se convirtió en el productor ejecutivo y presentador del reality show The Apprentice. El programa tuvo altos índices de audiencia y fue nominado para los premios Emmy en tres ocasiones. Durante varios años el actual presidente de Estados Unidos fue anfitrión del programa.

En 2005, lanzó su propia línea de ropa Donald J. Trump Signature Collection, y más tarde una marca de productos para el hogar Trump Home. En 2012, en colaboración con PARLUX lanzó la fragancia Success by Trump.

El magnate es autor de varios libros sobre negocios que se convirtieron en éxitos de ventas, entre ellos The Art of the Deal (1987), Surviving at the Top (1991), The Art of the Comeback (1997), The America We Deserve (2000), How to Get Rich (2004), The Way to the Top (2004), Trump: Think Like a Billionaire (2004), entre otros.

En 2004, Trump se convirtió en el productor ejecutivo y presentador del reality show The Apprentice. (Foto: REUTERS).

Lo que queda al descubierto con estas investigaciones es que Donald Trump tuvo una alta dependencia financiera de su padre y que en realidad heredó una inmensa fortuna. A demás, se reveló varios llamativos hallazgos sobre cómo la familia Trump logró evitar el pago de miles de millones en impuestos.