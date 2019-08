Donald Trump contra los videojuegos tras tiroteos en USA: ¿qué se ha dicho hasta el momento?

Tras los dos tiroteos del fin de semana que acabaron con la vida de decenas de personas en Texas y Ohio, Estados Unidos, el presidente Donald Trump pidió rechazar el racismo, fanatismo y el supremacismo blanco, y que los condenados por crímenes de odio reciban pena de muerte con ejecuciones rápidas. Pero su discurso no quedó ahí, pues culpó de las matanzas a los videojuegos de violencia, quitando de toda responsabilidad a la tenencia de armamento en su país.

“Debemos detener la glorificación de la violencia en nuestra sociedad. Esto incluye horripilantes y espeluznantes videojuegos que ahora son comunes […]. Las enfermedades mentales y el odio aprietan el gatillo, no las armas”, dijo tras un breve discurso en la Casa Blanca.

Sus palabras tuvieron mucho eco en el mercado de los videojuegos, donde las acciones de varias compañías descendieron. Una de ellas fue Electronic Arts que cayó en Wall Street cerca del 4,5%, mientras que Take Two Interactive y Zynga retrocedían sobre un 5,5%. Lo mismo ocurrió con Call of Duty que disminuyó en más de 6,5%, esto debido a que la franquicia fue mencionada en un manifiesto contra inmigrantes hispanos que el presunto tirador de El Paso, publicó antes de cometer el hecho.

Y aunque las masacres han sacudido a los norteamericanos, nuevamente se ha reabierto el debate político sobre el racismo, la xenofobia y la tenencia de armas de cara a las elecciones presidenciales del año 2020. Pero ¿qué reacciones se han generado tras el discurso de Trump? A continuación, damos a conocer todos lo que se sabe hasta ahora.

Dos tiroteos se registraron en Estados Unidos que acabaron con la vida de decenas de personas. (Foto: AFP) Dos tiroteos se registraron en Estados Unidos que acabaron con la vida de decenas de personas. (Foto: AFP)

Apoyan el mensaje de Trump

La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) respaldó el mensaje del presidente estadounidense, en el que habló de salud mental y videojuegos, pero no del control de armas.

“La NRA apoya el llamado del presidente para atender las raíces de los horribles actos de violencia que han ocurrido en nuestro país. Ha sido la posición de la NRA que aquellos que han sido identificados como un peligro para sí mismos y otros no deberían tener acceso a las armas y deberían ser admitidos para tratamiento”, señalaron.

¿Los videojuegos son responsables de la violencia?

Luego de las palabras de Donald Trump, quien culpó a los videojuegos de perturbar la mente de la gente para que lleve a cabo masacres en su país, diversos medios han publicado algunos estudios que coinciden que estos no son los responsables de ocasionar muertes.

NewZoo, proveedor mundial de análisis de juegos y deportes electrónicos, señaló que el uso de videojuegos no es exclusivo de Estados Unidos; por lo que puso como ejemplo a Japón, la cuna del negocio, donde no se ha presentado este tipo de situaciones. Así pues, en 2016, el 60% de la población japonesa jugaba videojuegos, pero los índices de homicidio eran mínimos porque en este país está prohibido poseer, transportar o comprar armas de fuego.

Por su parte, The New York Times, citando a GunPolicy.org, dio a conocer que en 2014 hubo 33.000 asesinatos por armas de fuego en EE.UU., mientras que en Japón solo hubo seis.

Flores y velas en el lugar donde murieron decenas de personas a causa de tiroteos en USA. (Foto: AFP) Flores y velas en el lugar donde murieron decenas de personas a causa de tiroteos en USA. (Foto: AFP)

Asociación de videojuegos responde a Trump

La Asociación de Software de Entretenimiento (ESA, por sus siglas en inglés) rechazó, en un comunicado, los comentarios del mandatario de Estados Unidos sobre los videojuegos y tiroteos.

“Tal y como compartimos en la reunión por los videojuegos de la Casa Blanca durante marzo de 2018, muchos estudios científicos han establecido que no existe conexión entre videojuegos y violencia. Más de 165 millones de americanos disfrutan de los videojuegos y miles de millones de personas juegan en todo el mundo. Sin embargo, en otras sociedades en las que los videojuegos son una constante no se enfrentan a los trágicos niveles de violencia que suceden en USA”, señalaron.

Reacciones a las declaraciones de Donald Trump

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama cuestionó el discurso de Trump, a través de su cuenta de Twitter, al rechazar el lenguaje de los líderes que normalizan sentimientos racistas o sugieren que Estados Unidos solo pertenece a un tipo de gente.

“Ninguna otra nación en la Tierra está cerca de experimentar la frecuencia de los tiroteos masivos que nosotros vemos en EE.UU. Ninguna otra nación desarrollada tolera los niveles de violencia armada que nosotros toleramos. Cada vez que esto pasa, nos dicen que leyes más duras de armas no frenarán todos los asesinatos; que no frenarán a cada individuo trastornado de conseguir un arma y matar gente inocente en lugares públicos. Pero la evidencia muestra que pueden frenar algunos asesinatos. Pueden salvar a algunas familias del dolor. No estamos indefensos aquí. Y hasta que todos nosotros no nos pongamos de pie e insistamos en que nuestros funcionarios públicos rindan cuentas para cambiar nuestras leyes sobre armas, estas tragedias continuarán ocurriendo”, twitteó.

Barack Obama pidió rechazar el lenguaje de los líderes que normalizan sentimientos racistas. (Foto: AFP) Barack Obama pidió rechazar el lenguaje de los líderes que normalizan sentimientos racistas. (Foto: AFP)

Por su parte, la excandidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton, también usó su cuenta de Twitter para referirse a lo dicho por Trump. “Las personas sufren enfermedades mentales en todos los demás países de la tierra; la gente juega videojuegos en prácticamente todos los países del mundo. La diferencia son las armas”.

Recordó que el mandatario de Estados Unidos prometió en otras ocasiones endurecer los controles para adquirir armas, pero hasta la fecha no ha actuado.

Asimismo, la etiqueta #VideogamesAreNottoBlame (La culpa no es de los videojuegos) se ha vuelto trending topic en Twitter en Estados Unidos y Europa durante las últimas horas y miles de jóvenes y aficionados a los videojuegos han protestado por la conexión entre esta forma de ocio y un tiroteo masivo.

Tiroteos en EE.UU. en 2019

En lo que va de 2019, en territorio estadounidense se han producido más de 250 tiroteos que acabaron con la vida de 8.577 personas, así lo dio a conocer Gun Violence Archive.

Los dos últimos casos se registraron en de El Paso y Ohio, cada uno con casi 13 horas de diferencia.