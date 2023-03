Real Madrid y Barcelona medirán fuerzas este jueves 2 de marzo (21:00 horas de Madrid) en el estadio Santiago Bernabéu por el primer clásico español de la semifinal de la Copa del Rey 2023. La transmisión oficial del partido en España será por los canales Movistar Liga de Campeones, Movistar+, fuboTV, #Vamos, RTVE Play y TVE La 1.

ESPN+ tendrá la señal del juego Real Madrid vs. Barcelona en los Estados Unidos y Puerto Rico. Por otro lado, SKY Sports y Blue to Go Video Everywhere ofrecerán las imágenes del cotejo para los países de México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Panamá.

En Sudamérica, los países de Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Venezuela y Uruguay verán el partido entre Real Madrid vs. Barcelona a través del canal DirecTV (DSports) y DirecTV Go (DGO).

Dial 441 de Movistar Liga de Campeones para ver Real Madrid vs. FC Barcelona

En España, la transmisión oficial del Real Madrid-Barcelona estará a cargo de Movistar Liga de Campeones (disponible en Movistar+ y Orange TV), fuboTV, #Vamos, RTVE Play y TVE La 1 en idioma castellano.

Movistar Liga de Campeones 1: dial 56

Movistar Liga de Campeones 2: dial 57

Movistar Liga de Campeones 3: dial 58

Movistar Liga de Campeones 4: dial 180

Movistar Liga de Campeones UHD: dial 441

¿En qué canal televisan Real Madrid vs. Barcelona por la Copa del Rey 2023?

Países Canales de TV del Real Madrid-Barça Estados Unidos ESPN+ México SKY Sports y Blue to Go Video Everywhere España Movistar Liga de Campeones, Movistar+, fuboTV, #Vamos, RTVE Play y TVE La 1 Argentina DirecTV Sports y DirecTV Go Perú DirecTV Sports y DirecTV Go Chile DirecTV Sports y DirecTV Go Colombia DirecTV Sports y DirecTV Go Paraguay TiGo Sports Uruguay DirecTV Sports y DirecTV Go Venezuela DirecTV Sports y DirecTV Go Bolivia TiGo Sports Brasil Star+ Ecuador ESPN y Star+ El Salvador SKY Sports Honduras SKY Sports Guatemala SKY Sports Costa Rica SKY Sports Panamá SKY Sports

