El clásico Barcelona vs. Real Madrid se realizará este sábado 18 de marzo (21:00 horas de Madrid) en el estadio Spotify Camp Nou por la fecha 26 de la LaLiga Santander 2022-2023. Si no te quieres perder el juego y te encuentras en España, entonces te indicamos que puedes seguirlo vía Movistar LaLiga y Movistar+.

ESPN+ y ESPN Deportes tendrá la señal del juego Real Madrid vs. Barcelona en los Estados Unidos y Puerto Rico. Por otro lado, SKY Sports y Blue to Go Video Everywhere ofrecerán las imágenes del cotejo para los países de México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Panamá.

En Sudamérica, los países de Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Venezuela y Uruguay verán el partido entre FC Barcelona vs. Real Madrid a través del canal DirecTV (DSports) y DirecTV Go (DGO).

¿Cómo ver Movistar LaLiga en directo, FC Barcelona vs. Real Madrid

En España, la transmisión oficial del Barcelona-Real Madrid estará a cargo de Movistar LaLiga (disponible en Movistar+ y Orange TV).

Movistar

Dial: 46

Dial: 47-49 (1-3)

Dial: 170-176 (4-10)

Movistar Plus

Dial Movistar+: 46

Dial Movistar+: 47-49 (1-3)

Dial Movistar+: 170-176 (4-10)

Dial Movistar+: 440 (UHD)

Dial Movistar+: 443 (1 UHD)

Orange TV

Dial Orange TV: 110

Dial Orange TV: 111 (UHD)

Dial Orange TV: 112 (1)

Dial Orange TV: 113 (1 UHD)

Dial Orange TV: 117-124 (2-10)

¿En qué canal televisan Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga Santander 2023?

Países Canales de TV del Real Madrid-Barça Estados Unidos ESPN+ México SKY Sports y Blue to Go Video Everywhere España Movistar Liga de Campeones, Movistar+, fuboTV, #Vamos, RTVE Play y TVE La 1 Argentina DirecTV Sports y DirecTV Go Perú DirecTV Sports y DirecTV Go Chile DirecTV Sports y DirecTV Go Colombia DirecTV Sports y DirecTV Go Paraguay TiGo Sports Uruguay DirecTV Sports y DirecTV Go Venezuela DirecTV Sports y DirecTV Go Bolivia TiGo Sports Brasil Star+ Ecuador ESPN y Star+ El Salvador SKY Sports Honduras SKY Sports Guatemala SKY Sports Costa Rica SKY Sports Panamá SKY Sports

