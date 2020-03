Las disposiciones impuestas por la gran mayoría de gobiernos del mundo, en su lucha continua para combatir la expansión del coronavirus COVID-19 en el planeta, es clara: quedarse en sus casas en todo momento, lavarse las manos por más de 20 segundos y evitar el contacto físico con todas las personas e incluso con el grupo familiar.

Todo esto para detener la cantidad de afectados por el coronavirus COVID-19 en todo el planeta. El mortal agente infeccioso registra hasta este lunes 30 de marzo, la escalofriante cifra de 722.605 contagiados, 34.385 muertos y 150.793 curados. Hasta ahora el país con más fallecidos es Italia, registrando 10.779 decesos; mientras que, Estados Unidos es el que más casos positivos tiene con 143.072 diagnosticados.

En esa lucha constante para conocer más al coronavirus COVID-19, los científicos del mundo buscan resolver algunas preguntas: cuánta es la cantidad mínima del virus para enfermarse, por qué algunas personas sólo presentan síntomas y si estar más expuesto al agente infeccioso agrava la situación de los pacientes.

Paciente con COVID-19 escribe mensaje inspirador en el vidrio para cuidadores. (30/03/2020)

Los resultados obtenidos han sido expuestos en el portal de salud, ciencia y tecnología “New Scientist”. En la web se pueden encontrar las palabras de personalidades trascendentales como el microbiólogo holandés Willem van Schaik, el doctor inglés Edward Parker y el profesor virólogo chino Leo Poon. Ellos han estudiado los casos ocurridos en Wuhan, China y en la zona de Lombardía, Italia.

¿Qué son la carga viral y la dosis infecciosa?

Lo primero es determinar bien qué es la dosis infecciosa y qué es la carga viral. El doctor inglés Edward Park, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, lo explica de la siguiente forma: "la carga viral mide qué tan fuerte arde el fuego en un individuo, mientras que la dosis infecciosa es la chispa que enciende ese fuego”, comenta.

Es decir, después de que el individuo es sometido a las pruebas para conocer si padece o no del letal agente microscópico, la cantidad de dosis infecciosa arrojará el positivo por coronavirus COVID-19 del paciente y la carga viral determinará la agresividad de los síntomas que padecerá.

Estos dos conceptos son básicos para conocer la naturaleza del coronavirus COVID-19 y para saber cómo combatirlo, tomar medidas respecto al plan de contingencia que están siguiendo los gobiernos y para establecer cuánta dosis infecciosa necesita uno para contagiarse y qué tanta carga viral se requiere para que sea letal.

Lamentablemente hasta la fecha no se han encontrado respuestas para ninguna de las dos preguntas; pero, lo que sí se puede deducir, según el microbiólogo holandés Willem van Schaik, es que la dosis infecciosa es muy baja. Ese detalle explicaría la rápida expansión del virus desde que se detectó en Wuhan, China a fines del año 2019.

La carga viral también resulta ser un punto clave en la lucha contra el coronavirus COVID-19. Los científicos agrupan en dos grandes términos a las personas que tienen el agente infeccioso: pueden ser asintomático o sintomático. Esta clasificación es trascendental para saber quiénes son los realmente contagiados y quiénes no.

Los asintomáticos son aquellos que tiene el virus; pero, no presentan síntomas. Estos individuos son los más peligroso pues pueden contagiar a otros mientras en ellos no se manifiesta ni un sólo estornudo. El segundo, los sintomáticos, son las personas que sí presentan todas las complicaciones de salud propias de la enfermedad, ellos pueden ser rápidamente aislados para no propagar el agente infeccioso.

Coronavirus USA: ¿cómo protegerte del covid-19?

“Las personas con enfermedad más grave tenían un mayor nivel de replicación del virus, aunque no tenemos evidencia de que hubieran estado expuestos a más carga viral que resultara en cómo cada uno desarrolló la enfermedad”, comentó el profesor virólogo chino Leo Poon de la Universidad de Hong Kong.

Sin resultados aún acreditados al 100% y sin los parámetros claros de dosis infecciosa y carga viral, lo más prudente es mantenerse en casa siguiendo con la cuarentena. Así evitamos exponernos, contagiarnos y propagar la enfermedad. O peor aún, tener el coronavirus COVID-19 e infectar a otras personas sin que nosotros tengamos ni un sólo síntoma.

¿Cuánto dura el período de incubación de la COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la COVID-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

¿Cuánto cuesta hacerse una prueba de coronavirus en Estados Unidos?

China: mercados siguen vendiendo carne de murciélago y perro tras el coronavirus

Médicos dan de alta a anciana enferma por coronavirus en Queens y fallece camino a casa

Coronavirus en Chile: ¿hasta cuándo durará la cuarentena en la Región Metropolitana y qué pasará entonces?

Adolescente sufre síntomas de coronavirus, le niegan atención médica por no tener seguro y muere poco después en Estados Unidos

MÁS VIDEOS

Médico rechaza abrazo a su hijo por miedo al coronavirus. (29/03/2020)

El desgarrador mensaje de un médico en Ecuador a su familia. (27/03/2020)

Paciente con COVID-19 escribe mensaje inspirador en el vidrio para cuidadores. (30/03/2020)