¿Por qué Gokú es enviado a la Tierra como un niño y no un bebé en "Dragon Ball Super: Broly"

“Dragon Ball Super: Broly” es un evento mayor dentro del universo particular de la franquicia creada por Akira Toriyama. La razón de ello se encuentra en la gran cantidad de cambios que hace en lo que una gran cantidad de fans consideraban como el canon de la serie.

Uno estos detalles que llamó poderosamente la atención de los seguidores fue que en el último tráiler del largometraje de “Dragon Ball”, Gokú apareciera como un niño al ser enviado a la Tierra y no como un bebé, como se había mostrado antes.

- Material previo, Toriyama y el canon -

Los momentos en los que se muestra a Gokú como un bebé a su llegada a la Tierra provienen del anime. Para muchos el principal referente es la película y especial televisivo “La batalla de Freezer contra el padre de Goku”.

Gokú siendo encontrado por Gohan como un bebé, tal como muestra el especial de "Dragon Ball" dedicado a Bardock. (Foto: captura de pantalla/Toei Animation) Captura de pantalla

En dicha obra es presentado Bardock, el padre de Gokú, y se muestra cómo la raza de los saiyajin es destruida por Freezer. No obstante, el otro gran detalle aquí es que ve a un Gokú con poco tiempo de nacido escapando de la masacre y siendo encontrado por Son Gohan cuando llega a la Tierra.

A lo anterior se añade que el anime “Dragon Ball Z” muestra un flashback del golpe que Gokú se hizo en la cabeza cuando era pequeño y no solo le provocó amnesia, sino que lo hizo más pacífico. La escena también muestra al abuelo Son Gohan encontrando a Gokú de bebé, pero difiere en la presentación al mostrar al infante dentro de una cápsula, mientras que la película mostraba que este fue hallado a la intemperie.

Sin embargo, hay un gran detalle con todas estas escenas provenientes del anime de “Dragon Ball”: nunca aparecieron en el manga ni fueron escritas por Toriyama.

En un flashback de "Dragon Ball Z", la escena de Gohan encontrando a Gokú varía ligeramente, pues el infante aparece dentro de una cápsula y ya no en la intemperie. (Foto: Toei Animation) Captura de pantalla

Aunque la película de Bardock es la favorita de Toriyama, este nunca estuvo involucrado en la historia, pues el responsable del guion fue Takao Koyama, mientras que la dirección estuvo a cargo de Mitsuo Hashimoto.

En cuanto a la escena de “Dragon Ball Z” del golpe de Gokú, en el manga esta nunca aparece y el maestro Roshi únicamente menciona el incidente. La única duda que puede haber en este punto es que algunas traducciones citan a Gokú como “niño”, mientras que otras lo llaman “bebé”.

Los videojuegos “Dragon Ball Heroes” y “Dragon Ball Xenoverse” han abierto en gran medida la puerta al concepto de los multiversos y las líneas de tiempo paralelas, pero muchos fans de la serie suelen considerar únicamente como material canónico todo aquello escrito por el mismo Toriyama o que lo haya involucrado de forma directa en la historia.

Bardock fue un personaje creado por Toei, pero Akira Toriyama lo ha conservado dentro del canon de "Dragon Ball". (Foto: Toei Animation) Toei Animation

Más allá de lo anterior, la película de Bardock era un caso especial, pues no había otras obras del autor que la reemplazaban y esta encajaba bastante bien en la historia, por lo que era habitualmente considerada dentro del canon de “Dragon Ball”.

Toriyama admitió que el padre de Gokú fue creado por el estudio Toei, pero terminó por incluirlo en los recuerdos de Freezer en un capítulo del manga publicado unos meses después del especial de Bardock.

Aunque este último personaje todavía sigue siendo parte del canon, no sucedería lo mismo con su película.

- Un manga poco conocido -

El estatus cánonico de “La batalla de Freezer contra el padre de Goku” fue seriamente comprometido con la llegada de “Dragon Ball Minus: The Departure of the Fated Child”, un manga escrito por el mismo Akira Toriyama y que aborda también los últimos momentos de los saiyajin.

Este número especial, poco conocido por los fans occidentales, buscaba enlazar los mangas “Dragon Ball” y “Jaco, el patrullero galáctico”. El protagonista de este último apareció en la película de Freezer y en el manga de “Dragon Ball Super”.

El tráiler de "Dragon Ball Super: Broly" muestra que esta película adaptará importantes pasajes de "Dragon Ball Minus". (Foto: captura de YouTube)

“Dragon Ball Minus” presenta a Gine, la madre de Gokú, quien junto con Bardock coloca a su hijo dentro de una nave espacial para que vaya a la Tierra. Aquí, Gokú aparece tres años y vistiendo un traje de batalla, yendo en contra de lo que el anime de “Dragon Ball” había mostrado: un Gokú desnudo y a poco de haber nacido.

El último tráiler de “Dragon Ball Super: Broly” adapta de forma literal una parte importante del mencionado pasaje de “Dragon Ball Minus” e incluso añade más detalles a la historia. Es de esperar que la película completa lleve a la animación toda esta última obra o al menos la parte más sustancial de esta.

Al ser “Dragon Ball Minus”, una obra del mismo Toriyama, esta es canónica; no obstante, su historia en ningún momento niega el posterior enfrentamiento de Bardock con las huestes de Freezer justo antes de la desaparición del Planeta Vegeta, lo que parece dejar intacto este aspecto de la historia.

Según Son Gohan, Gokú era un niño muy violento cuando fue encontrado, siendo muy difícil que un recién nacido pueda manifestar tal agresividad (Foto: Toei Animation) Dragon Ball

Un detalle interesante a tener en cuenta es que, tanto en el manga como el anime de "Dragon Ball", Raditz se muestra sorprendido por el hecho de que Gokú lo haya olvidado. Si este último hubiera sido un recién nacido al huir del Planeta Vegeta, habría sido imposible que recuerde a su hermano; sin embargo, si se hubiera ido con tres años, las posibilidades de que lo recuerde, aunque sea vagamente, son mayores.

Otro aspecto que merece atención es que la naturaleza violenta de Gokú como infante se explica mejor de haber llegado siendo un niño y no un bebé a la Tierra. El tráiler de "Dragon Ball Super: Broly" muestra que reacciona de forma emocional al despedirse de sus padres, por lo que llegar a un lugar desconocido, siendo consciente de que deja una vida atrás, hace de esta reacción algo más natural.

En "Dragon Ball Minus" se ve que Bardock y Gine dicen tener la intención de recoger a Gokú de la Tierra "si las cosas salen mal", además de indicar que le informarán a Raditz –en ese momento en medio de una misión junto a Vegeta– sobre la situación de su hermano. Todo esto daría más sentido a que Gokú se muestre reacio a aceptar al abuelo Gohan y que Raditz supiera del paradero de su hermano menor, a quien busca ya como adulto.

El breve tiempo de crecimiento de Gokú en el Planeta Vegeta también abre un margen mayor a que fuera preparado por los saiyajines para –como otros niños de su especie– ser un invasor de planetas, lo que da más sustento a su carácter violento como infante. Tal agresividad y poder de combate para un recién nacido no parecen explicarse completamente solo teniendo en cuenta el instinto.

La película de "Dragon Ball Super" también reescribirá todo lo relacionado a Broly. La historia previa del personaje tampoco era obra de Toriyama. (Foto: Toei Animation) difusión

Akira Toriyama está detrás del guion de "Dragon Ball Super: Broly", por lo que es de esperar que el largometraje entrará a formar parte de la historia oficial de la franquicia.

Numerosos pasajes, como los citados en este nota, serán dejados de lado y, aunque los cambios puedan no gustar a muchos, es innegable que se acercan más a las ideas que el padre de "Dragon Ball" no pudo plasmar en el pasado y que hoy busca aprovechar; empero, ello no quita que el canon de la serie sea bastante confuso a estas alturas.