Se sabe que la pantorrilla está formado por dos músculos: gastrocnemio y músculo sóleo. Es uno de los que más demanda tiempo en crecer porque no le damos la importancia que se debe y, además, no somos constante. ¿Solo en el gimnasio obtendremos resultados? Claro que no. En MAG te traemos algunos ejercicios eficaces para hacer en casa y lucir estéticamente mejor.

MIRA TAMBIÉN | Qué son y para qué sirven las bolsitas que vienen en las cajas de zapatos

Antes de ahondar en el tema, es preciso mencionar que, al igual que otros músculos, es necesario hacer un calentamiento previo para no sufrir lesiones. ¿Cuánto se recomienda? Entre a 5 a 10 minutos de estiramientos.

Ejercicios para fortalecer y hacer crecer las pantorrillas

Hay estudios que sugieren que aumentar el tamaño de las pantorrillas puede contribuir considerablemente a mejorar la capacidad de equilibrio, así lo precisa el portal Mejor con salud.

Por otro lado, un estudio en Journal of Vascular Surgery concluyó que solo el simple hecho de elevar la pantorrilla puede ayudar a mejorar el rendimiento al caminar y, además, aumenta la densidad de volumen mitocondrial en el músculo gastrocnemio, que es uno de los dos músculos que forman la pantorrilla.

Sin más preámbulos, aquí te dejamos una serie de ejercicios que ayudarán a fortalecer y hacer crecer a las pantorrillas.

Subir y bajar las escaleras.

Ejercicios con pesas tobilleras.

Sentadillas con saltos.

Elíptica.

Elevando las puntas de los pies apuntando hacia dentro y fuera.

Ejercicio de mesedora / talón y punta.

Saltar la cuerda. También puedes hacerlo sin el material simulando la acción.

¿Qué tiempo cada ejercicio? Dos minutos y se deben realizar cuatro series de cada ejercicio.

Síguenos en nuestras redes sociales: