Si hay un producto que no debe faltar en el hogar para la higiene personal o las tareas domésticas, ese es el papel higiénico. Aunque no lo creas, también puede ser beneficioso para las plantas que tienes en tu casa, debido a su composición. Descubre cómo sacarle el máximo provecho con los mejores consejos

La pulpa de celulosa es uno de los compuestos del papel higiénico que puede resultar beneficioso para tus plantas. Este material se extrae de las maderas pulpables blandas o duras, tras un largo proceso.

Según explica el canal especializado Huerto Adictos, conserva la humedad en la tierra, hace posible la circulación del aire y mejora la textura de las plantas.

Pasos para usar el papel higiénico en beneficio de tus plantas

El papel higiénico es crucial en las paredes celulares de las plantas y puede ser utilizado en un fertilizante casero 100% efectivo. Ten en cuenta que debe ser blanco y no acumular manchas ni olores. Conoce los pasos que recomienda Javier Pino, responsable de Huerto Adictos.

Retira pedazos de papel higiénico y servilletas

Combina los pedazos de papel higiénico y agua en partes iguales para obtener una pasta. Utiliza un triturador o realiza la tarea con tus manos

Cuela la pasta y, con tus manos, crea bolitas

Luego de separar las bolitas, colócalas en la tierra de tus macetas

El fertilizante casero puedes aplicarlo cada tres meses

El fertilizante casero puedes aplicarlo cada tres meses