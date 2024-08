Los objetos de metal son recurrentes en nuestros hogares y, aunque resaltan por su belleza, tienden a oxidarse o a acumular manchas fácilmente. Si has intentado limpiarlos con diferentes productos de limpieza y no has tenido éxito, este truco casero recomendado por una youtuber de limpieza te sorprenderá. Solo necesitas usar un poco de una conocida salsa que tienes en tu hogar, así que atento a los pasos. Además, recuerda que este sencillo truco te permitirá afilar tus tijeras sin afilador.

Después de un tiempo, los objetos de metal que tenemos en casa suelen a oxidarse, sobre todo si no le brindamos un mantenimiento periódico. Aunque en el mercado hay limpiadores de metal que pueden quitar las manchas de óxido, hay otro producto mucho más económico que puede cumplir esta función.

Este truco tiene efectividad con las manijas de tus puertas, joyas, utensilios de cocina, entre otros objetos metálicos del hogar.

Pasos para limpiar y pulir objetos de metal con kétchup

La salsa que te permitirá limpiar y pulir los objetos de metal que tienes en casa es el kétchup, un producto que muchos tienen en su alacena o que incluso te regalan cuando vas a comer. Sigue los pasos recomendados por la youtuber BEATRIZ COCINA, que comparte tips de limpieza.

Aplica un poco de kétchup sobre papel de cocina

Pasa una capa de kétchup sobre el objeto metálico

Refuerza con un poco más de kétchup

Deja reposar por al menos 10 minutos

Transcurrido el tiempo, restriega con una esponja verde de cocina

Finalmente, pasa un trapo limpio por la superficie del metal para pulir por completo

