El baño es un área común del hogar que debe limpiarse con regularidad, no solo para cuidar nuestra salud, sino para que las tuberías no se estropeen. Si hay restos de cabellos atrapados en el desagüe debes resolver el problema lo más pronto posible y no postergarlo. En la siguiente nota te comparto los mejores tips para que lo apliques en casa en cuestión de minutos.

Los cabellos acumulados en la coladera del baño pueden provocar atascamientos, debido a no hay espacio necesario en las tuberías para que el agua fluya.

Para evitar lidiar con los cabellos atascados en la coladera del baño lo más recomendable es utilizar los llamados ‘atrapacabellos’, dispositivos que puedes conseguirlos en ferreterías o tiendas de autoservicio. En caso quieras ahorrar algo de dinero, puedes resolver este problema tú mismo siguiendo unos cuantos pasos.

Pasos para quitar los cabellos acumulados en el desagüe de la ducha

Antes de quitar los cabellos que quedaron atascados en la ducha te recomiendo que utilices unos guantes

Después de este paso, desatornilla la coladera y remueve el cabello atascado

En caso no puedas desatornillar la coladera, utiliza un alambre o la punta de un gancho de ropa de metal

Con las herramientas retira el cabello acumulado y repite el procedimiento cuantas veces sea necesario

