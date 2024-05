El fregadero es una de las áreas que más empleamos en el hogar para lavar utensilios de cocina. Un error que muchos cometemos es no vaciar los platos con restos de comida y eso provoca que el recipiente se acumule de desechos. ¿Qué obtenemos como resultado? El fregadero se llena de agua y este representa un auténtico problema, sobre todo cuando el tiempo es nuestro peor enemigo. No batalles más. Con elementos que tienes en el hogar podrás hacer un desatacador casero muy efectivo y en la siguiente nota te comparto los principales métodos.

Cada vez que queremos lavar los utensilios de cocina en el fregadero cometemos la imprudencia de no retirar los restos de comida. Aunque no lo notemos, las tuberías se acumulan de desechos y el recipiente termina por atascarse. De esta manera, tenemos que lidiar con el agua llena y, por más que intentemos destaponar, no lo conseguimos.

Si bien lo más recomendable es contactarte con un plomero, también puedes resolver este problema tú mismo, siempre y cuando no sea grave.

Pasos para hacer un desatascador casero

Los elementos que necesitarás para hacer un desatacador casero son bicarbonato de sodio, vinagre de manzana o vino y agua caliente. Este truco también aplica para la ducha que se atascó con restos de cabello.

Echa media vaso de bicarbonato de sodio al fregadero de tu cocina

Deja reposar por dos minutos

Transcurrido el tiempo, vierte medio vaso de vinagre de manzana o vino

Deja reposar durante media hora

Hierve dos litros de agua y vierte sobre el fregadero para que quede desatascado

