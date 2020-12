El 7 de febrero de 2021, se realizarán las Elecciones Presidenciales en Ecuador, donde los ciudadanos deberán elegir al próximo presidente y vicepresidente constitucionales para el periodo 2021-2025. En ese sentido, los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) se alistan para su jornada.

En estos días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) viene realizando la notificación pertinente a las personas que fueron seleccionados como miembros de la JRV, a través de un mensaje de correo electrónico, y en los próximos días se habilitará la plataforma de capacitación virtual para los ciudadanos.

Cabe señalar que para las elecciones generales del 7 de febrero del 2021, el CNE instalará 39.915 Juntas Receptoras del Voto (JRV) y se nombrará a 277.263 ciudadanos para ocupar el cargo de miembros. ¿Qué debes hacer si fuiste escogido miembro de la junta receptora de voto? Aquí todos los detalles.

Ecuador elegirá el próximo 7 de febrero de 2021 a su Presidente Constitucional y Vicepresidente Constitucional para el período 2021-2025. (Foto: Reuters)

GUÍA COMPLETA PARA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA RECEPTORA DE VOTO

Primero, si deseas saber si fuiste elegido miembro de la JRV, haz CLICK AQUÍ o ingresa al link donde se consulta el lugar de votación, en ese mismo espacio sabrás si formas parte de los elegidos para ocupar dicho cargo el 7 de febrero de 2021.

Ahora, una vez confirmado que eres miembro de la junta receptora de voto, las autoridades informaron que el día de los comicios deberán presentarse antes de las 07:00 horas, pues por ley establece dicha hora como inicio de las votaciones.

Los miembros de mesas deberán armar las urnas, revisar el material e instalarse para recibir a los votantes.

Asimismo, estará conformada por cinco vocales principales, cada uno con sus respectivos suplentes. Todos deberán ingresar en la mañana del día de las elecciones y los suplentes pueden entrar a trabajar en caso que uno de los principales deba ausentarse.

Recuerda que si no asistes a las capacitaciones, no votas, o no asistes a la junta si fuiste elegido miembro, enfrentarás sanciones de hasta USD 8.000, a menos que presentes una justificación para tu ausencia o abandono de mesa.

Finalmente, los miembros de las juntas receptoras del voto se encargarán de la primera parte del escrutinio, que comienza a las 17:00 hora. Por otro lado, debido a crisis económica que atraviesa el país, el pago por el trabajo será de USD 10.

Los miembros del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) cuentan los votos de la segunda vuelta de las elecciones del 2 de abril, en el Coliseo Rumiahui en Quito el 18 de abril de 2017. (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

