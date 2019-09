Élite 2: ¿cómo se justificó la 'ausencia' de Miguel Herrán y Jaime Lorente por 'La casa de papel'?

Antes del estreno de la segunda temporada de “Élite”, los creadores de la ficción, Carlos Montero y Darío Madrona, anunciaron que dos miembros del reparto estelar estarían relativamente ausentes durante casi toda la entrega porque estuvieron rodando "La casa de papel", obviamente, se trata de Miguel Herrán, quien interpreta a Christian, y Jaime Lorente, quien da vida a Nano.

"Lo sabíamos y lo encajamos con tiempo. Jaime y Miguel están en ‘La Casa de Papel’, otra serie de Netflix, y estábamos más que avisados y por eso pudimos reaccionar", afirmó Montero en la premier que se realizó en Madrid.

"Cuando fantaseamos con hacer tres temporadas de Élite, los personajes de Nano y Christian estaban en ellas, pero una serie está viva y pasan cosas y, si eres inteligente, las aprovechas", añadió el creador de la serie española.

EL “ACCIDENTE” DE CHRISTIAN

Al empezar la segunda entrega de “Élite” Christian no puede más con el cargo de conciencia por encubrir a Polo y traicionar a su amigo a cambio del dinero y la comodidad que Carla le ofrece. Cansado de esa situación amenaza con acudir a la policía y contar toda la verdad sobre la muerte de Marina.



Christian visitó a Nano en la cárcel (Foto: Netflix) Christian visitó a Nano en la cárcel (Foto: Netflix)

Sin embargo, antes de que pudiera decir nada sufre un accidente en su moto y se lastima gravemente una pierna. Para comprar, una vez más, su silencio el padre de Carla le propone enviarlo a Suiza y pagarle su rehabilitación para que no pierda su extremidad.

Christian no tiene otra alternativa, así que acepta y viaja para salvar la pierna lesionada, y de esta manera el actor español que interpreta a Río de la "La casa de papel" desaparece de la ficción juvenil en el primer episodio de la segunda entrega.

LA DESAPARICIÓN DE NANO



Al final de la primera temporada de “Élite” Nano fue sindicado como el asesino de Marina y fue encarcelado, por lo que tiene pocas apariciones en la segunda entrega. Al principio, Christian y Samuel lo visitan en prisión, pero una vez que es puesto en libertad gracias a que su familia consiguió pagar su fianza.



Lo primero que hace Nano al poner un pie fuera de prisión es acudir a Las Encinas para gritar su inconciencia, luego asiste a la fiesta de Halloween en la antigua Casa de Marina para exigirle a Rebeca que se aleje de su hermano. Cuando sale del lugar se topa con Carla y la confronta, pero es detenido por Samuel, quien lo golpea salvajemente.



¿Nano volverá en la tercera temporada de "Élite"? (Foto: Netflix) ¿Nano volverá en la tercera temporada de "Élite"? (Foto: Netflix)

En otro momento, se resiste a las provocaciones de Guzmán y antes de desaparecer visita a la familia de Marina y a la madre de esta le explica que ama a su hija y que jamás le hubiese hecho daño.



Para el final de la segunda temporada de la ficción de Netflix no se sabe que ocurrió con Nano, aunque todo parece indicar que decidió marcharse para no volver a la cárcel y no complicarle más la vida a su familia, con “Élite” nunca se sabe.