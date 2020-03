Puede parecer que cocinar arroz es una de las cosas más sencillas y fáciles de hacer en la cocina. Y es que es la base para una infinidad de recetas. Sin embargo, para algunos les resulta complicado preparar este alimento ya que les queda demasiado seco, pastoso o con una consistencia poco agradable. Si tú eres parte de este grupo significa que estás cometiendo algunos errores.

Para que el arroz salga rico y graneado depende de muchas cosas, por ejemplo, escoger el grano ideal dependiendo del plato que se quiera preparar, ya que tanto la textura como el sabor varia bastante uno de otro. Existen muchos tipos de arroz y formas de prepararlo, pero a continuación, te diremos cinco cosas que no debes hacer al momento de cocinar este alimento.

Lavar por mucho tiempo el arroz

Lo primero que debes saber es que el arroz tiene bastante almidón, pero no todos contienen la misma cantidad, por lo tanto es aconsejable que solo se lave una vez, ya que al hacerlo muchas veces, absorberá más agua de la necesaria y no podrás eliminarla con facilidad, debido a esto obtendrás una consistencia no deseada. La cantidad de esta sustancia también influirá directamente en cómo quedará el arroz; cremoso, suelto, seco o pegajoso.

No utilizar la olla correcta para preparar el arroz

A la hora de cocinar todo suma, la calidad de la olla en que se prepara este alimento también es importante. Necesitarás una cacerola de fondo grueso, con un material que pueda retener el calor y distribuirlo de manera uniforme. Si deseas que tu arroz salga seco y graneado, entonces necesitas una cazuela con poca altura. En cambio, si lo deseas medio caldoso, una olla de altura media. Si eres de los que prepara arroz de vez en cuando, puedes comprar una olla arrocera. Este artefacto te permitirá conseguir que el arroz siempre esté en su punto de una manera muy sencilla.

Escoger la olla correcta para preparar arroz es fundamental (Foto: Freepik)

Destapar el arroz mientras se esté cocinando

Para cocinar el arroz se debe usar siempre la tapa de la cazuela o olla. Si no se usa o si se levanta a menudo, además de alargar el proceso de cocción, será más difícil conseguir el punto perfecto. Lo recomendable será que solo la levantes cuando necesites añadir otros ingredientes.

Remover demasiado el arroz

Cada vez que se remueve el arroz, este suelta almidón y el resultado es un grano más cremoso y pastoso. Si ese es tu objetivo, entonces está bien, pero si lo que quieres es conseguir un arroz más seco y graneado lo ideal será que no lo muevas y que lo dejes cocinando tranquilamente.

Cocinar a fuego alto

No importa si tienes prisa y necesitas que tu arroz esté de inmediato, este cereal siempre debe cocinarse a fuego bajo. Al principio, para conseguir que el arroz suelte el hervor, puedes subir la potencia, pero después lo ideal es mantenerlo a fuego bajo, de esta manera no se pegará en el fondo de la olla. Si tu estufa no es de gas y tu cocina es de vitrocerámica tardará más en bajar el calor. Ante esto, es recomendable mover la cazuela a otra hornilla que no esté tan caliente.

Con estas recomendaciones hacer arroz ya no te resultará tan complicado. Recuerda que este es un alimento base de muchas deliciosas recetas. Además, es recomendable consumirlo de 2 a 4 veces por semana.

Es recomendable comer arroz de 2 a 4 veces por semana (Foto: Freepik)

