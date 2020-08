En los últimos años el mercado de la ropa para perros ha ido creciendo, ofreciendo artículos que van desde camisetas, chalecos, hasta disfraces para celebrar Halloween o Navidad. Pero ¿Son todas estas prendas recomendables? En el siguiente artículo podrás saber un poco más sobre las consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de vestir a nuestras mascotas.

Llegó el invierno en el hemisferio sur y con él empezamos a abrigarnos más, sacamos los abrigos, las chaquetas y hasta desempolvamos las mantas, pero también nos preocupamos de que nuestras mascotas estén lo mejor protegidas para enfrentar el frío. Sin embargo, en lo que respecta a ponerles ropa es importante tomar ciertas precauciones para hacerlo correctamente y evitar posibles riesgos.

“Pese a que la temperatura de los perros es mayor a la nuestra, sí me parece una buena idea ponerles ropa. Tengo colegas que me dicen que no lo necesitan, pero el humano vino al mundo desvestido y no anda por la calle sin ropa porque se muere de frío. Entonces podríamos decir que lo mismo sucede con nuestras mascotas. ¿Por qué no le pondría, pues, una camiseta? Mientras que no le cause alergia, ni le moleste, ¿Por qué no?”, señala el Dr. Rodrigo Rondón a Mag, vocal del Colegio Médico Veterinario del Perú y director de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Talla adecuada y lavado frecuente

Rondón explica que la prenda debe ser de una talla adecuada al tamaño del perro ya que podría ocurrir un accidente si ésta es muy grande y el perro intenta sacarse la indumentaria o si es muy inquieto y queda atrapado en ella o enredado en algún lugar como una valla o unos arbustos. Además, hace hincapié en mantener limpia la ropa y seguir de cerca cómo le va a nuestro engreído con el vestido.

“La prenda que tu le pones la tienes que lavar frecuentemente. A veces los visten y se olvidan por semanas o meses y eso le puede generar un proceso en la piel. Eso sí tiene que quedar claro, hay que hacer un lavado semanal, ir viendo cómo les va, revisando su piel y si le causa molestia. Siempre hay que estar revisando de manera constante”, indica el también director de la Clínica Veterinaria Rondón.

Irritación de la piel, picazón constante, enrojecimiento, sarpullidos y granos, serán algunas señales de alarma de que algo no ha ido bien con la ropa que le colocaste a tu mascota. Si el problema con nuestro perro persiste, Rondón recomienda ponerse en contacto con un veterinario de manera inmediata.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce a las mascotas de los líderes mundiales

Conoce a las mascotas más famosas de los líderes mundiales

MÁS SOBRE PERROS...