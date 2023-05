El Real Madrid vs. Osasuna en vivo se disputa este sábado 6 de mayo por la final de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja en Sevilla. El equipo madridista busca su vigésimo título de Copa, mientras que Osasuna busca el primer título de toda su historia. ¿Cómo ver online gratis el duelo entre españoles? Aquí te contamos los detalles.

La transmisión oficial de este emocionante partido estará a cargo de Movistar Liga de Campeones, RTVE.es, fuboTV España, TVE La 1, #Vamos y Movistar+. En Sudamérica, los fanáticos del fútbol podrán disfrutar el Real Madrid vs. Osasuna a través de las pantallas de DirecTV Sports, mientras que, en México y Centroamérica, la transmisión será a través de SKY Sports HD y Blue to Go Video Everywhere. Por su parte, en Estados Unidos, se podrá disfrutar por ESPN Plus.

Datos del Real Madrid vs. Osasuna

Ciudad: Sevilla

Estadio: La Cartuja

Fecha: sábado 6 de mayo | 22:00 ES

Árbitro: José María Sánchez Martínez

VAR: Santiago Jaime Latre

¿Cómo ver en vivo Real Madrid vs. Osasuna por La 1 TVE?

Si estás en España, pero no conseguiste los boletos para disfrutar del encuentro desde las gradas de La Cartuja, puedes seguir el choque Real Madrid vs. Osasuna por la señal de Tv de La 1 TVE, así como en sus versiones digitales. Te dejamos los links para ver en vivo y en directo:

Suscríbete a RTVE Play por el precio de 4,99 euros en rtve.es/play/ para ver la Copa del Rey en España desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV. Además, puedes seguir de una variada programación con contenido sobre series, películas, eventos exclusivos, documentales, radios y más deportes.

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Osasuna en vivo?

A continuación, te dejamos el horario por países para seguir el Real Madrid - Osasuna desde cualquier parte del mundo.

En España, Real Madrid - Osasuna en vivo inicia a las 22:00 horas

inicia a las 22:00 horas En Perú, Real Madrid - Osasuna en vivo inicia a las 15:00 horas

inicia a las 15:00 horas En Colombia, Real Madrid - Osasuna en vivo inicia a las 15:00 horas

inicia a las 15:00 horas En Ecuador, Real Madrid - Osasuna en vivo inicia a las 15:00 horas

inicia a las 15:00 horas En Argentina, Real Madrid - Osasuna en vivo inicia a las 17:00 horas

inicia a las 17:00 horas En Uruguay, Real Madrid - Osasuna en vivo inicia a las 17:00 horas

inicia a las 17:00 horas En Brasil, Real Madrid - Osasuna en vivo inicia a las 17:00 horas

inicia a las 17:00 horas En Bolivia, Real Madrid - Osasuna en vivo inicia a las 16:00 horas

inicia a las 16:00 horas En México, Real Madrid - Osasuna en vivo inicia a las 14:00 horas

inicia a las 14:00 horas En Estados Unidos, Real Madrid - Osasuna en vivo inicia a las 14:00 horas

inicia a las 14:00 horas En El Salvador, Real Madrid - Osasuna en vivo inicia a las 16:00 horas

¿Cómo llega el Real Madrid a la final de la Copa del Rey 2023 frente al Osasuna?

El Real Madrid está haciendo una temporada destacable: se encuentra en semifinales de la Champions League. También es cierto que en LaLiga están más relajados, ya que tienen una brecha de puntos casi imposible de recortar con respecto al líder, el FC Barcelona.

¿Cómo llega el Osasuna a la final de la Copa del Rey 2023 frente al Real Madrid?

Por parte, Osasuna se encuentra en una posición muy cómoda en LaLiga, su ritmo está siendo muy regular esta temporada y sin duda va a pelear este partido para intentar hacerse con su primer título de Copa del Rey tras el intento fallido de 2005.

Posibles Alineaciones del Real Madrid - Osasuna por la Copa de Rey