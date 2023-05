Vía Movistar Liga de Campeones en directo, sigue el Madrid – City en vivo por la semifinal de la Champions League. Puede tratarse de una final adelantada, pero el destino quiso que se encontrarna una vez más en esta instancia. Ambos clubes buscarán sacarse ventaja este mates 9 de mayo desde las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. Sigue la cobertura por la señal de Movistar Liga de Campeones desde España en todas sus plataformas.

Real Madrid no tuvo tiempo se poder celebrar el vigésimo título de la Copa del Rey conseguido el pasado sábado. Ancelotti y sus dirigidos pasaron la hoja rápidamente y ahora se enfocan en el Manchester City, que para ellos es el rival más complicado que les puede haber tocado en la temporada.

El Santiago Bernabéu acogerá el encuentro y para ser parte de esto, solo debes sintonizar por los canales M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones UHD, a través de los operadores Movistar y Orange, que también ofrecerán el partido en Internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV. El encuentro también estará en M+ Liga de Campeones BAR (exclusivo para bares y locales públicos) en el canal 307 de Movistar.

M+ Liga de Campeones: Canal 56 de Movistar y 114 de Orange.

Canal 56 de Movistar y 114 de Orange. M+ Liga de Campeones UHD: Canal 441 de Movistar y 115 de Orange.

Link para ver, Madrid – City en vivo vía Movistar Liga de Campeones

Madrid - City serán la gran atracción de esta semana con un partidazo que puede ser el punto de quiebre en la Champions League. El partido corresponde a las semifinales del torneo que se realizará este martes 9 de mayo desde las 21:00 horas. A continuación, te presentamos los enlaces oficiales de Movistar Liga de Campeones que puedes descargar desde tu Android o iPhone, para ser parte de este espectáculo.

Dónde ver Movistar, Madrid – City en vivo por TV y streaming

Movistar Plus+ te ofrece los partidos de la Liga de Campeones y la Europa League de la forma que quieras. En tu televisor con el descodificador de la televisión de Movistar Plus+. Después, activando Movistar Plus+ en tus dispositivos para poder ver las series online sin coste adicional desde cualquier lugar y dispositivo o ser parte del partidazo entre Real Madrid vs. Manchester City en vivo por Champions League.

CANALES TV DIALES Movistar Liga de Campeones 1 dial 56 Movistar Liga de Campeones 2 dial 57 Movistar Liga de Campeones 3 dial 58 Movistar Liga de Campeones 4 dial 180 Movistar Liga de Campeones UHD dial 441

¿Cuánto cuesta ver Movistar la Liga de Campeones al mes?

Ver todo el fútbol español y la Champions (sin el de DAZN) en MiMovistar exige abonar 43 euros al mes. El desembolso total es sin embargo algo mayor, ya que a esa cantidad hay que añadir los 10 euros del paquete Movistar+ Esencial y que el usuario deberá contratar de forma obligatoria.