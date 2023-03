Miles de personas no pueden dejar la mayonesa aparte en sus comidas diarias, sean estas ensaladas, de un ‘fast food’ y o un platillo tradicional. Y es que esta salsa brinda un sabor excepcional a los alimentos cocinados o fritos, sin embargo, no muchas personas sabrían cómo guardarla luego del compartir: ¿Se refrigera? No necesariamente, pero hay que darle cierto cuidado.

Esta salsa cremosa tiene distintas formas de hacerse, pues algunos prefieren la mayonesa a partir de zumo de limón, vinagre y sal. Las claras de huevo y el aceite sí serán claves para conseguir la contextura que todos aman, aunque algunos aditivos puedan asomar en los productos herméticos de los supermercados.

¿Cómo guardar la mayonesa para que no se malogre?

Así como con cualquier producto envasado, la mayonesa industrial lleva una fecha de caducidad antes de ‘echarse a perder’. Sin embargo, este ‘tiempo límite’ se refiere especialmente a cuando abrimos el empaque. Esto ocurre por qué se rompe el vacío y su fórmula queda expuesta a los patógenos del ambiente.

Desde que el pote o sobre de la mayonesa es abierto, su vida útil se reduce significativamente (Foto: @tohma / Pexels)

Dicho lo anterior, entonces ¿Cuánto tiempo puede durar la mayonesa una vez abierto? Lo que diga el envase. Al ser este producto de un PH bajo, es muy probable que su sabor cambie un poco con el tiempo y las repeticiones de uso. Sin embargo, este componente evita que la sustancia espesa se contamine de bacteria como la Salmonela.

Por otro lado, la mayonesa casera a partir de huevos y más ingredientes frescos sí se debería refrigerar, al menos durante los 4 días siguientes. Sin embargo, no se debería ingresar esta crema a la nevera; el resultado será que se cuaje con la congelación y su sabor se perderá.

¿Qué pasa si como mayonesa en mal estado?

Si hacemos caso omiso al tiempo de vida útil de una mayonesa, es probable que experimentemos malestares abdominales y diarreas. Sin embargo, lo más importante sería el riesgo de contraer Salmonela a partir de los restos de huevos en mal estado de la crema. Sigue estas recomendaciones para que la salud de tu intestino no pague las consecuencias.