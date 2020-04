Este es un curioso problema que dejó en una encrucijada al mismísimo Albert Einstein , considerado por muchos como la persona más inteligente de toda la historia, y que en los últimos días viene haciéndose viral en Facebook ya que muchos no han encontrado la respuesta a pesar de que esta pueda estar a simple vista.

Corría el año 1934 y el psicólogo alemán de origen checo Max Wertheimer , no tuvo mejor idea que mandarle una carta a su fiel amigo Albert Einstein con un problema matemático muy curioso que, a primera impresión, parecía sencillo, pero este dejaría al físico en ‘jaque’ ya que la respuesta no la encontraría así nomás.

Pero, ¿cuál era el problema matemático? Dice así: “un automóvil tiene que subir y bajar una colina pero la misma mide 1 milla de subida y otra de bajada. Este auto es muy viejo, así que no puede superar las 15 millas por hora durante el ascenso pero al descenso claro que puede hacerlo”, aquí es donde viene la cuestión “¿qué velocidad debe alcanzar el auto al descender para que la velocidad promedio de todo el viaje sea 30 mph en el transcurso de 2 millas?”.

Este es el gráfico del problema que hizo 'sudar' a Albert Einstein.

Como cuenta el libro de Risk Savvy: How to Make Good Decisions del psicólogo alemán Gerd Gigerenzer, Einstein le escribió una carta respondiéndole a Max Wertheimer con mucha gracia al darse cuenta que el problema tenía un truco y que este lo había descubierto después de calcular la respuesta lógica más no racional del mismo.

RESPUESTA

Presh Talwalkar, un youtuber matemático, da la resolución al problema y a la respuesta a la que llegó Albert Einstein y para hacer esto, tuvo que comenzar analizando días atrás y calculando el tiempo necesario para que un carro como este promedie las 30 mph en un viaje de 2 millas. Si dividimos la duración del viaje 2, por la velocidad, que es 30, obtenemos como tiempo 1/15 de hora, lo que vendría a ser 4 minutos.

Tras esto, se realiza el cálculo del tiempo del automóvil subiendo a la colina de este tamaño, 1, y este lo divide entre su velocidad promedio, 15 mph, así que otra vez tenemos 1/15 de hora, lo que vendría a ser 4 minutos.

¿Esto qué respuesta nos da? Pues que el automóvil tarda 4 minutos en subir a la colina pero también tarda 4 minutos en todo su trayecto, sin tiempo de bajar la colina, así que no hay respuesta correcta, era una pregunta con trampa y el mismo Einstein se dio cuenta después de resolver el mismo.

