¿Cómo ser más feliz en apenas 15 minutos?

Lograr la felicidad es más fácil de lo que puedes pensar y, lo mejor de todo, es que no necesitas gastar dinero en libros de autoayuda u oradores motivacionales. Si bien algunos eventos extraordinarios de nuestro día a día producen sentimientos temporales de alegría, los expertos señalan que no son suficientes para lograr la verdadera felicidad.

La felicidad no es solo un estado emocional, investigaciones demuestran que es mucho más profundo que eso. La ciencia ha demostrado que las personas que son felices viven más tiempo y son más sanos. Lo bueno de todo esto es que generar más felicidad es algo que todos podemos hacer sin importar el lugar que nos rodea o la genética que poseemos.

El autor estadounidense, Shawn Achor, ha escrito varios libros sobre el tema, además, ha dado charlas en TED al respecto. Pero es en una entrevista con Arianna Huffington para su serie de aprendizaje de LinkedIn, que el escritor dio consejos prácticos sobre cómo ser más feliz.

Cabe resalta que ninguna de estas toma más de 15 minutos ponerlas en práctica, pero los beneficios son enormes: debido a la neuroplasticidad, puedes entrenarse para sentirte más feliz.

MEDITA

Ya lo has escuchados innumerables veces, así que, ¿por qué no tienes una práctica de meditación todavía? Pues porque crees que tomará demasiado tiempo. Según Achor, no tiene por qué ser un gran problema, puede ser tan solo dos minutos.



El escritor revela lo que hace: “Simplemente quito mis manos del teclado y no hago nada; solo callo por solo dos minutos, y solo siento como mi respiración entra y sale".



Esta simple acción, señala, hace que su cerebro tenga ese momento de tranquilidad, haciendo que obtenga recursos para explorar el mundo y reflexionar sobre cómo y por qué podría sentirse más feliz.

MANTÉN UN DIARIO DE GRATITUD

Puedes hacer tu lista por la mañana o por la noche. Esto hará que al terminar el día puedas dormir de muy buen humor. También puedes hacer una lista de las “grandes cosas que sucedieron” en el día. Es una buena manera de resumir las cosas buenas que te sucedieron en las últimas 24 horas.



BUSCA UN MOMENTO DE MARAVILLA

Tal vez sea algo que observes después del trabajo, o el atardecer, o simplemente caminar por las calles o, quizá, el simple hecho de ver a su hijo dormir. Cuando buscas un momento tranquilo en realidad estás calmando la parte de tu cerebro que está constantemente buscando amenazas.

EJERCICIO

De acuerdo con la investigación de Achor, hacer solo 15 minutos de cardio consciente tiene el mismo impacto que tomar medicamentos antidepresivos.



ALABA A ALGUIEN

La idea es simplemente enviar un correo electrónico o texto de elogio a una persona diferente cada día, durante 21 días. La belleza del ejercicio es que no solo aumenta tus propios niveles de alegría, sino que también estás agradeciendo al receptor con un momento de sentirse visto y apreciado, lo que propaga la alegría.



Durante tres semanas, simplemente le dices a alguien algo que te gusta de ellos, o algo que le hizo apreciar. Realmente funciona.