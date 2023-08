Los feriados son una de las fechas más esperadas por los trabajadores para poder viajar, descansar o realizar tareas pendientes. Y desde este 2023 el Perú ha pasado de tener 15 feriados en su calendario. ¿Sabes cuántos días marcados en rojo tiene el mes de agosto?

Después del feriado largo por Fiestas Patrias, donde se estima que 1.4 millones de personas realizaron turismo interno, generando un impacto económico de 178 millones de dólares, de acuerdo con información del ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

¿QUÉ DICE LA LEY SOBRE LOS FERIADOS?

Durante los feriados, de acuerdo con Decreto Legislativo 713, todos los trabajadores tienen derecho a descansar sin distinción de nacionalidad, religión, ideología política, etc. Estos festivos deben ser remunerados, sin tener la obligación de trabajar. En caso el trabajador deba laborar, tendrá derecho a un triple pago por ese día sin descanso compensatorio.

¿CUÁNTOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES TIENE EL PERÚ EN AGOSTO?

El mes de agosto tiene dos feriados, pero no se ha decretado ningún un día no laborable, de acuerdo con la plataforma del Estado. Conoce los festivos nacionales:

Domingo 6 de agosto: se conmemora la Batalla de Junín, considerada un hito importante en la lucha por la independencia del país.

se conmemora la Batalla de Junín, considerada un hito importante en la lucha por la independencia del país. Miércoles 30 de agosto: celebra la Festividad de Santa Rosa de Lima, en conmemoración a la Primera Santa de América y patrona de la Policía Nacional del Perú.

Integrantes del histórico regimiento Húsares de Junín durante festejos por el aniversario de la independencia del Perú (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

¿HABRÁ FERIADO LARGO EN AGOSTO?

No. Este 2023, debido a que ni para por motivo de la Batalla de Junín ni el Día de Santa Rosa de Lima se han decretado días no laborables, no habrá puente festivo.

CUÁNTO ME DEBEN PAGAR SI TRABAJO EN LOS FERIADO DE AGOSTO

Ambos feriados de agosto, el del día 6 y el día 30, son declarados a través del Decreto Legislativo 713, como un descanso remunerado a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Si un trabajador labora en una o ambas fechas, sin descanso sustitutorio, percibirá un pago triple por los siguientes conceptos:

Una remuneración diaria por el feriado: monto incluido en el salario habitual.

monto incluido en el salario habitual. Una segunda remuneración por el trabajo realizado: pago adicional por jornada realizada.

pago adicional por jornada realizada. Una tercera remuneración por haber trabajado en día feriado, sin descanso sustitutorio posterior.

LOS SIGUIENTES FERIADOS DEL 2023 EN EL PERÚ

Domingo 6 de agosto: Batalla de Junín

Batalla de Junín Miércoles 30 agosto: Santa Rosa de Lima.

Domingo 08 octubre: Combate de Angamos.

Miércoles 01 noviembre: Día de Todos los Santos.

Viernes 08 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Sábado 09 diciembre: Batalla de Ayacucho.

Lunes 25 diciembre: Navidad.

LOS PRÓXIMOS DÍAS NO LABORABLES ESTE 2023 EN EL PERÚ