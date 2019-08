¿Qué es la fibromialgia? La enfermedad sin cura que padece la actriz Maritza Bustamante

Después de haberse mantenido alejada del mundo de la actuación desde agosto de 2017, año en el que dio a luz, la actriz venezolana Maritza Bustamante reveló que fue diagnosticada de una enfermedad incurable, que le provoca dolores musculares.

A través de un emotivo video, de poco más de 7 minutos, que compartió en el canal de YouTube de su esposo, la artista de 38 años habla por primera vez del mal que padece tras el nacimiento de su bebé hace dos años.

Con el título “La vida no es Instagram”, la esposa del cantante Max Pizzolante cuenta desde cuándo empezó a sentir los dolores, que comenzaron por la espalda, y aunque al inicio pensó que era normal, estos se volvieron constantes hasta el punto de limitarla a realizar sus quehaceres

“No me he permitido salir con mi bebé, las veces que lo he hecho por atrevida he regresado que he tenido que llamar a mi esposo por teléfono y decirle: ‘no me puedo bajar del carro, cárgame, sácame del carro, no puedo caminar’ […]. Cuando te dicen tienes una enfermedad que posiblemente no la superes, tienes que vivir encerrada en un cuerpo del cual te provoca salir corriendo, pero no puedes correr. Ahí empezó mi lucha con las emociones y mis dolores y el camino se ha hecho largo”, manifestó.

Aunque lo único que se sabe es que la enfermedad no tiene cura, ¿qué es exactamente? A continuación, le detallamos más información sobre este mal que ha llevado a Maritza Bustamante abrir su corazón y hablar de él.

¿Qué es la fibromialgia?

La fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado, con una exagerada hipersensibilidad en múltiples áreas corporales y puntos predefinidos.

Se relaciona con una gran variedad de síntomas, entre los que destacan la fatiga persistente y el sueño no reparador. Además, suele coexistir con otros trastornos reumatológicos y psiquiátricos.

La fibromialgia está considerada como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud desde 1992 y aunque la definición de este mal ha generado gran controversia, los resultados de las investigaciones indican que su origen es neurológico, y que el dolor resultaría de desequilibrios neuroquímicos a nivel del sistema nervioso central que generan alodinia e hiperalgesia generalizadas.

¿Cuáles son las causas de la fibromialgia?

Aunque su etiología y patogenia no son entendidas claramente, se ha observado su relación con trastornos del sistema nervioso central y periférico, alteración en los neurotransmisores y hormonas, alteraciones en el sueño, factores genéticos, alteraciones en el sistema inmunológico, alteraciones psiquiátricas, estrés físico o mental, y alteración en los tejidos periféricos.

En algunos casos se ha relacionado con otras enfermedades reumatológicas, infecciones, trauma físico, sustancias químicas, vacunas y con la sensibilidad al gluten no celíaca.

Sistema nervioso central. La principal causa de la fibromialgia es la sensibilización central, que se define como una respuesta dolorosa aumentada a la estimulación en el sistema nervioso central.

Sistema neuroendocrino. En los pacientes con fibromialgia se han encontrado alteraciones en el funcionamiento del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal que pueden significar tanto una causa o predisposición a la enfermedad o bien una consecuencia de ella.

Trastornos del sueño. Los estudios con polisomnografía en pacientes que padecen fibromialgia demuestran alteraciones en la continuidad, la arquitectura y la estructura del sueño. En tanto, estudios de electroencefalografía confirmaron que personas con este mal presentan intrusiones también en el sueño debido al dolor, ansiedad, etc.

Factores genéticos. Algunas hipótesis apuntan hacia una predisposición genética, pues la fibromialgia es 8 veces más frecuente entre miembros de la misma familia.

Factores psiquiátricos. La fibromialgia está asociada a patología psiquiátrica. Dicha asociación puede ser causal, tratarse de una comorbilidad o ser una consecuencia del propio mal. Asimismo, influye negativamente en el curso de la enfermedad, retrasando la mejoría del paciente.

Sensibilidad al gluten no celíaca. Los trabajos de dos científicos españoles, el gastroenterólogo Luis Rodrigo Sáez y el reumatólogo Carlos Isasi Zaragozá, han servido como punto de partida para establecer la hipótesis de que la sensibilidad al gluten no celíaca puede ser la causa de al menos una parte de los casos de fibromialgia.

Factores ambientales. Existen descripciones de casos de fibromialgia en los que las manifestaciones clínicas coinciden con las de una infección viral, como el Epstein-Barr o bacteriana (por ejemplo, la enfermedad de Lyme), que conlleve a una reacción inmune aberrante, pero no se ha podido establecer una correlación bien definida entre los síntomas y estos problemas de salud.

Síntomas de la fibromialgia

Dolor. Se presenta dolor musculoesquelético difuso y generalizado o rigidez prominente, que en muchas ocasiones es intenso que empeora con el ejercicio físico intenso, el frío y el estrés emocional. Los sitios frecuentes donde se siente son en la región lumbar (espalda baja), cuello, tórax y muslos. Otros síntomas adicionales pueden incluir incontinencia urinaria, dolor de cabeza, migrañas, movimientos periódicos anormales de las extremidades (en especial de las piernas), dificultad de concentración y para recordar cosas, sensibilidad táctil, escozor generalizado, resequedad de ojos y boca, zumbidos y campanilleos en los oídos, alteraciones de la visión y algunos síntomas neurológicos de incoordinación motora.

Trastornos psíquicos. Entre el 70 y el 90% de quienes padecen fibromialgia refieren también trastornos del sueño, expresados como un sueño no reparador, ligero e inestable. Otros síntomas incluyen debilitamiento intenso (adinamia) y hasta incapacitante (astenia), alteraciones del ritmo intestinal, rigidez en las extremidades superiores o inferiores, y muy frecuentemente episodios depresivos acompañados de crisis de ansiedad.

Cansancio y fatiga. Se presenta una fatiga en grado extremo en todas las actividades que realizan las personas con fibromialgia.

Enfermedades asociadas. La fibromialgia se diagnostica más frecuentemente en individuos que padecen ciertas enfermedades, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y la espondilitis anquilosante (artritis espinal).

Tratamiento de la fibromialgia

Medicinas. Tienen que ser bajo receta médica, entre ellos están: Antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antidepreseivos inhibidores duales de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa, antiinflamatorios no esteroidales, antiepilépticos (o “reguladores del ánimo”), hipnóticos, relajantes musculares, terapia hormonal, etc.

Intervenciones nutricionales. Los programas incluyen la educación nutricional, dietas específicas y estrategias para perder peso. Los suplementos alimenticios que aporten nutrientes celulares y liberen radicales libres del organismo pueden ayudar en gran manera con los dolores y combatir la enfermedad. Un suplemento alimenticio muy utilizado es el magnesio.

Terapias alternativas. Estudios recientes que apuntan que algunas terapias alternativas, como el yoga, pueden aliviar el dolor causado por la fibromialgia. Otras opciones consisten en masajes, ejercicios acuáticos y terapia ocupacional.

Dieta saludable. La dieta sin gluten ha demostrado ser un eficaz tratamiento que consigue la remisión total o la mejoría de los síntomas en una parte de pacientes con fibromialgia, en los cuales el cuadro clínico es motivado por la presencia de una enfermedad celíaca no reconocida ni diagnosticada, o una sensibilidad al gluten no celíaca.

¿Quién es Maritza Bustamante?

Maritza Bustamante es una actriz y modelo venezolana. Nació el 26 de setiembre de 1980 en Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui. Es hermana del reconocido animador Nelson Bustamante y se ha destacado en telenovelas de su país con la productora Venevisión.

En 2010 firmó un contrato de exclusividad con la cadena Telemundo. Su primera telenovela con esta cadena fue “Perro amor”. Ese mismo año apareció como antagonista en la telenovela “El fantasma de Elena”, junto a Elizabeth Gutiérrez y Segundo Cernadas.

En 2012 participó en la telenovela “Relaciones peligrosas”, versión de la serie española “Física o química”.