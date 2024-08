Es un superalimento, pero muchas personas lo consumen mal. Las semillas de chía están cargadas de nutrientes esenciales, pero la forma en cómo las preparamos impacta de manera directa en su absorción por parte del organismo. Si bien cada persona tiene una forma de comerlas o vio tutoriales en TikTok para hidratarlas o molerlas, la verdad es que la manera en que lo hagas marcará la diferencia. Aquí te lo cuento de la mano de los expertos; además, te recomiendo: Qué pasa si no remojo la avena antes de consumirla.

De seguro viste que tu influencer favorita o chef que sigues en redes sociales las disfruta espolvoreadas sobre un yogur, en un bowl de açai o en un pan recién hecho; sin embargo, la forma de preparar estas semillas puede ayudarnos a captar mejor sus nutrientes o dejar pasar alguno.

Este superalimento puede favorecer la salud del corazón, controlar los niveles de azúcar en la sangre y reducir el colesterol, entre otros beneficios.

Cómo preparar las semillas de chía para obtener beneficios

Las semillas de Chia no sirven para nada si no las tomas de la forma adecuada. “Para que ejerzan este papel beneficioso, es importante que las hidrates previamente o que las muelas porque, si no, igual que las ingieres, las eliminas”, contó la nutricionista y farmacéutica Ana Laja en un video de su cuenta de TikTok.

Si te preguntas entonces en qué consiste hidratarlas, pues es muy sencillo. Solo tienes que ponerlas en remojo en algún líquido como agua, leche o leche vegetal. Bastará con que estén tres o cuatro horas (también lo puedes dejar toda la noche en la refrigeradora) y esa gelatina es la que debes consumir.

Y es que al poner las semillas en contacto con el líquido aparece una especie de sustancia viscosa que se llama mucílago y que es la que en verdad otorga nutrientes a tu dieta.

SALUD | La hidratación previa de las semillas de chía es la clave para aprovechar todos sus beneficios. (Foto: Polina Kovaleva / Pexels)

¿Qué pasa si comemos chía sin hidratarla?

Si comes una cucharada grande de estas semillas seca y sin activar y sin estar acompañarlas de ningún otro alimento, se puede producir una obstrucción en nuestro intestino o esófago.

