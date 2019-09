¿El formato de la telenovela ha muerto? Desde TV Azteca inician debate que sacude a la televisión en México

Tras el anuncio que hiciera en sus redes sociales el director general de Contenido y Distribución de TV Azteca, Alberto Ciurana, quien aseguró que el murió formato de la telenovela mexicana con todo el drama que conocemos, la polémica se ha desatado en torno a la producción de nuevos contenidos en la televisión mexicana.

Y no es para menos, el directivo usó su cuenta de Twitter para señalar: “Descanse en paz la telenovela. Nos regaló muchas emociones y reunió a la familia. Hoy no regala la mínima emoción. Ni reúne a la familia. QEPD”, en clara alusión a la mala racha que atraviesan las series de Televisa, su máximo rival.

Pero ¿realmente se podría asegurar que las melodramáticas novelas mexicanas han muerto? People recopiló las opiniones de diversos personajes del mundo ligado a la televisión para tomar sus apreciaciones que a continuación detallamos.

¿Crisis en Televisa?

Hace unos meses, ninguna de las telenovelas de Televisa ha logrado el éxito esperado, por lo que muchas de ellas han tenido que ser recortadas o cambiadas de horario.

Pese a los intentos y con el cambio de su nuevo ejecutivo, el colombiano Patricio Wills, la empresa aún no encuentra la fórmula adecuada.

Aunque se han lanzado productos alejados de los melodramas tradicionales, aún no es del agrado de los televidentes. Un claro ejemplo es ‘Los elegidos’, que trata sobre un grupo de niños y adolescentes con poderes sobrenaturales; este tuvo que salir del aire, tres meses antes de lo previsto.

Otro caso es el de la comedia romántica titulada ‘Cita a ciegas’ que tuvo que ser cambiada del horario estelar a un mes de haberse lanzado.

¿Qué pasa realmente?

“El problema no es la telenovela, el problema son los ejecutivos y productores que no estudian, no conocen el género y jamás se han preocupado por preparar escritores y diseñar productos de manera responsable. Jamás estudiaron, jamás se prepararon y les ganó la mediocridad”, aseguró en Twitter el libretista colombiano Héctor Forero, quien lleva casi dos décadas escribiendo ficciones para televisión, entre ellas ‘Mi marido tiene familia’ (2017), hasta ahora el último gran fenómeno de audiencia de la televisión mexicana.

“Solo hay que ver los números para darnos cuenta de que la novela está viva. Los expertos aún no dan éxito como los de antes”, manifestó Rafael Uriostegui, productor de telenovelas como Cielo rojo, Marina, Prófugas del destino y El juramento.

Al parecer, el escenario de las actuales producciones de Televisa ya no es el mismo de hace unos años, esto debido a plataformas como Netflix, HBO y Amazon Premium que ofrecen productos novedosos, cambiando las reglas de juego.