USA – Japón en vivo juegan hoy por la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2023. La cita está pactada para arrancar el martes 21 de marzo a las 19:00 horas ET (18:00 horas CT y 16:00 horas PT). Tal como ha ocurrido en el certamen, la cadena que tendrá el duelo definitivo en Estados Unidos será FOX, quien tuvo los derechos del torneo; además, te indicamos cómo seguir la cobertura vía fuboTV.

Estados Unidos se convirtió en el primer invitado a la Gran Final del Clásico Mundial de Béisbol después de vapulear 14-2 a Cuba, y defenderá el título que obtuvieron en el 2017 cuando vencieron en el partido definitivo a su similar de Puerto Rico, que esta vez se quedó en el camino. Por su parte, el rival a vencer será Japón, que llega de ganar 6-5 a la novena azteca en un partido agónico.

La novena norteamericana se impuso gracias al batazo oportuno de Trea Turner, quien se metió en la discusión para ser considerado como el jugador más valioso del torneo. El pelotero de los Dodgers bateó dos cuadrangulares ante Cuba y un Grand Slam frente a Venezuela.

Ahora, los del país de las Barras y las Estrellas esperan a Japón, quien es dos veces campeón del torneo y quien buscará arrebatarle un nuevo título de visitante este martes 21 de marzo en el IoanDepot Park, en Miami.

Link para ver, USA vs Japón en vivo vía FuboTV

Aquí, te dejamos una serie de link oficiales y streaming que puedes acceder desde celular o cualquier dispositivo móvil en el lugar que te encuentres. De esta manera, no habrá excusa de seguir el partido de semifinales entre USA vs Japón en vivo desde Miami a partir de las 19:00 hora local.

¿Cuánto cuesta fuboTV al mes?

fubo Latino incluye +40 canales y se factura mensualmente a $33. Los precios varían con los planes y los paquetes adicionales.

¿Qué canales tiene fuboTV para seguir, USA vs Japón en vivo?

¿Ofrece FuboTV canales como ABC, CBS, FOX and NBC? Sí, fuboTV cuenta con ABC, CBS, FOX y NBC, así como con ESPN, MTV, VH1, SHOWTIME, HGTV, MSNBC, FX, USA, Comedy Central, Food Network, E!, Discovery Channel y Disney Channel entre otros muchos canales.

¿Cómo ver Fubotv gratis, USA vs Japón en vivo?

¿Puedes obtener FuboTV gratis? Así como no hay una prueba gratuita de Disney Plus, no hay forma de obtener FuboTV gratis a través de Fubo . Sin embargo, los minoristas y proveedores de servicios de terceros (como proveedores de redes celulares o ISP) a veces ofrecen suscripciones gratuitas o incluso pruebas extendidas para servicios de transmisión de TV.

¿Fubotv tiene una prueba gratuita de 30 días?

Cuando agregue un producto elegible a su carrito, se agregará automáticamente una prueba gratuita de 30 días de fuboTV Pro . Después de finalizar la compra, recibirá un correo electrónico con un enlace de canje e instrucciones de activación.

¿Cuándo se juega la final del Clásico Mundial?

Llegó el gran momento de terminar un gran torneo. El próximo martes 21 de marzo, Estados Unidos jugará frente a Japón en el duelo por el título, mismo en el que los del país de las Barras y las Estrellas son los actuales defensores del campeonato y buscarán el bicampeonato.

La última selección que logró ser bicampeón en el Clásico Mundial fue Japón, quienes ganaron las primeras dos ediciones del torneo (2006 y 2009), después de ahí los otros campeones fueron República Dominicana (2013) y Estados Unidos en la edición más reciente.

La final del Clásico Mundial está pactada para arrancar el martes 21 de marzo a las 19:00 horas ET (18:00 horas CT y 16:00 horas PT). Tal como ha ocurrido en el certamen, la cadena que tendrá el duelo definitivo en Estados Unidos será FOX, quien tuvo los derechos del torneo.