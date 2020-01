Si eres un muggle ávido de vivir una aventura mágica, tienes que participar en la Harry Potter Book Night (Noche de Libros de Harry Potter), una celebración mundial que reúne a todos los seguidores de la saga creada por J.K. Rowling sobre ‘el niño que vivió’.

La Harry Potter Book Night, que incluye conversatorios, concursos, regalos y más, se realizará los días 6 y 7 de febrero en las sedes de SBS Librería en Lima y Trujillo.

Actividades de la Harry Potter Book Night

El encuentro de fans de Harry Potter se realiza desde hace varios en diferentes países con el objetivo de hacer pasar una tarde mágica llena de juegos, conversatorio, concursos, regalos y, sobre todo, mucha literatura.

Además de poder encontrar los libros de la millonaria saga, los seguidores de Harry Potter podrán apreciar exhibición de artículos especiales, así como los populares funkos.

De igual modo, disfrutarán de talleres de reciclaje para que cada uno pueda crear su propio sobre seleccionador, participar de talleres de criaturas mágicas, juegos de Quidditch y sorteos.

Triwizard Tournament

En esta ocasión, la Harry Potter Book Night tendrá como temática principal el ‘Torneo de los 3 magos’ (Triwizard Tournament). Es así que los ‘Potterheads’ tendrán la oportunidad de poner a prueba sus conocimientos sobre el peligroso torneo, que se da en Harry Potter and the Goblet of Fire (Harry Potter y el cáliz de fuego).

Ofertas

La librería ha anunciado que tendrá precios especiales para los libros de la saga de Harry Potter durante los dos días que dure la Harry Potter Book Night, tanto en sus tiendas como vía SBS Online.

Aquellos que asisten haciendo cosplay de su personaje favorito recibirán sorpresas y podrán acceder a descuentos exclusivos.

Dónde Será

Los eventos se realizarán en dos librerías de Lima (SBS Angamos y SBS Larco) y una de Trujillo (SBS Trujillo). El ingreso será libre confirmando su asistencia en https://bit.ly/3aweGR7.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cronograma SBS Angamos (Lima)

(Dirección: Av. Angamos Oeste 301, Miraflores)

Día: 06 de febrero

4:00 – 5:00 p.m.

Taller de reciclaje: Crea tu propio sombrero seleccionador

Juego laberinto mágico

5:00 – 6:00 p.m.

Taller de puntería mágica: Entrena tu puntería con arcos y aros de Quiditch

6:00 – 7:00 p.m.

Taller duelo de hechizos: Demuestra tu conocimiento en el arte de la hechicería

Cosplay mágico: Exposición de diferentes personajes de la saga

7:00 – 8:00 p.m.

Charla ‘El secreto del torneo’: Descubre las curiosidades y teorías del torneo de magia más famoso de todos. Participa: Club de fans La Orden del Sol

Cronograma SBS Larco (Lima)

(Dirección: Av. Larco 1021, Miraflores)

Día: 07 de febrero

4:00 – 5:00 p.m.

¿A qué casa perteneces? El sombrero seleccionador escogerá las casas a cada participante

5:00 – 6:00 p.m.

Exposición de Cosplay mágico

6:00 – 7:00 p.m.

Charla El secreto del torneo: Descubre las curiosidades y teorías del torneo de magia más famoso de todos. A cargo: OESED

7:00 – 8:00 p.m.

Magic Tattoos: Tatuajes gratis para los fanáticos

Cronograma SBS Trujillo

(Dirección: Av. Larco 669)

Día: 06 de febrero

5:00 – 6:00 p.m.

Ceremonia de selección: El sombrero seleccionador elegirá a cada fan su casa correspondiente

6:00 – 7:00 pm

Conociendo los libros mágicos de Harry: Conoceremos a los participantes y sus experiencias con los libros y películas.

7:00 – 8:00 p.m.

¿Cuánto sabes de Harry Potter? Concurso de trivias y respuestas sobre datos curiosos de la saga.

8:00 – 8:30 p.m.

Ceremonia de premiación al MEJOR COSPLAYER MÁGICO

